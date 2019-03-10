Британська компанія Skytrax, що вивчає якість авіапослуг, опублікувала новий щорічний рейтинг найкращих аеропортів світу.
Дивися повний текст Опубліковано свіжий рейтинг найкращих аеропортів світу.
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Додано: Чет 28 бер, 2019 21:38
Опубліковано свіжий рейтинг найкращих аеропортів світу
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Дивися повний текст Опубліковано свіжий рейтинг найкращих аеропортів світу.
Додано: Чет 28 бер, 2019 21:38
"Украинские аэропорты в сотню лучших в мире в этом году не попали." - почему-то я не удивлён... :)
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