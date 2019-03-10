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Опубліковано свіжий рейтинг
найкращих аеропортів світу

Опубліковано свіжий рейтинг найкращих аеропортів світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2019 21:38

Опубліковано свіжий рейтинг найкращих аеропортів світу

Пропонуємо до обговорення:
Британська компанія Skytrax, що вивчає якість авіапослуг, опублікувала новий щорічний рейтинг найкращих аеропортів світу.

Дивися повний текст Опубліковано свіжий рейтинг найкращих аеропортів світу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2019 21:38

"Украинские аэропорты в сотню лучших в мире в этом году не попали." - почему-то я не удивлён... :)
Тракторист
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