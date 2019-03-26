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Український протифейковий сервіс отримає майже 1 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 бер, 2019 00:39
Пропонуємо до обговорення:
Український протифейковий сервіс FakesRadar отримав інвестиції від європейського акселератора StartupWiseGuys, який спільно з міністерством оборони Естонії втілює програму кібербезпеки CyberNorth. Про це повідомляє Mind.
Дивися повний текст Український протифейковий сервіс отримає майже 1 млн євро від європейського акселератора
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Додано: П'ят 29 бер, 2019 07:48
Смотрим что за законы принимает страна-агрессор, а потом оно появляется у нас. Такое впечатление, что керманычи от ЕС только цены взяли а все остальное из Таежного Союза копируют.
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Джон
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