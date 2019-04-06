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Дубілет розповів, які нові
бізнес-напрями планує...

Дубілет розповів, які нові бізнес-напрями планує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 02:03

Дубілет розповів, які нові бізнес-напрями планує...

Пропонуємо до обговорення:
monobank працює під банківською ліцензією Universal bank.

Дивися повний текст Дубілет розповів, які нові бізнес-напрями планує освоювати monobank.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2019 00:51

Проект банк Monobank – одни из основных сооснователи банка —Александр Дубилет, бывший глава правления "ПриватБанка", Олег Гороховский, бывший первый замглавы правления "ПриватБанка", руководитель розничного бизнеса "Приватбанка", Дмитрий Дубилет, бывший IT-директор «ПриватБанк» (2010—2016), сын Александра Дубилета, Михаил Рогальский, бывший руководитель бизнеса "Платежей и переводов" в "Приватбанке", Вадим Ковалев, бывший замглавы правления "ПриватБанка", руководитель направления "Риск-менеджмент" в "ПриватБанке", Владимир Яценко, бывший первый замглавы правления "ПриватБанка", руководитель корпоративного бизнеса "ПриватБанка" и Людмила Шмальченко, бывший замглавы правления "ПриватБанка", руководитель "Казначейства" "ПриватБанка".
Все эти люди являлись ТОП-менеджерами банка Приватбанк, который в декабре 2016 года был национализирован государством.
(Причинами национализации были называла действия прежних владельцев (Коломойского и Боголюбова), выделявших значительные кредиты аффилированным лицам (из кредитного портфеля в 180 млрд гривен аффилированные кредиты по банковской отчетности составили 10 % , по оценкам ряда экспертов — 70-80 %).
То есть фактически эти средства были выведены из банка и государство вынуждено было потратить на спасение (докапитализацию) более 150 млрд. грн. государственных средств, то есть средств граждан Украины.)
И эти организаторы проекта банк Monobank, не могли не знать, что у них происходит в ПриватБанке и фактически участвовали в этих схемах по выводу средств - без их участия это было бы не возможно.
А теперь они продвигают новый, хотя и высокотехнологичный проект, новый банк Monobank.
Учитывая предыдущие “подвиги этих людей” необходимо очень хорошо подумать, чтобы не потерять свои средства, прежде чем иметь дело с этими людьми и их проектом банк Monobank
Востаннє редагувалось Valeriy237 в Суб 30 бер, 2019 01:01, всього редагувалось 3 разів.
Valeriy237
 
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