Дубілет розповів, які нові бізнес-напрями планує...

Додано: Суб 30 бер, 2019 00:51

Проект банк Monobank – одни из основных сооснователи банка —Александр Дубилет, бывший глава правления "ПриватБанка", Олег Гороховский, бывший первый замглавы правления "ПриватБанка", руководитель розничного бизнеса "Приватбанка", Дмитрий Дубилет, бывший IT-директор «ПриватБанк» (2010—2016), сын Александра Дубилета, Михаил Рогальский, бывший руководитель бизнеса "Платежей и переводов" в "Приватбанке", Вадим Ковалев, бывший замглавы правления "ПриватБанка", руководитель направления "Риск-менеджмент" в "ПриватБанке", Владимир Яценко, бывший первый замглавы правления "ПриватБанка", руководитель корпоративного бизнеса "ПриватБанка" и Людмила Шмальченко, бывший замглавы правления "ПриватБанка", руководитель "Казначейства" "ПриватБанка".

Все эти люди являлись ТОП-менеджерами банка Приватбанк, который в декабре 2016 года был национализирован государством.

(Причинами национализации были называла действия прежних владельцев (Коломойского и Боголюбова), выделявших значительные кредиты аффилированным лицам (из кредитного портфеля в 180 млрд гривен аффилированные кредиты по банковской отчетности составили 10 % , по оценкам ряда экспертов — 70-80 %).

То есть фактически эти средства были выведены из банка и государство вынуждено было потратить на спасение (докапитализацию) более 150 млрд. грн. государственных средств, то есть средств граждан Украины.)

И эти организаторы проекта банк Monobank, не могли не знать, что у них происходит в ПриватБанке и фактически участвовали в этих схемах по выводу средств - без их участия это было бы не возможно.

А теперь они продвигают новый, хотя и высокотехнологичный проект, новый банк Monobank.

Учитывая предыдущие “подвиги этих людей” необходимо очень хорошо подумать, чтобы не потерять свои средства, прежде чем иметь дело с этими людьми и их проектом банк Monobank