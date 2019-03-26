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Реконструкція старих будинків:
які зміни чекають на...

Реконструкція старих будинків: які зміни чекають на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 09:17

Реконструкція старих будинків: які зміни чекають на...

Пропонуємо до обговорення:
Мінрегіон працює над новою концепцією норм про реновацію застарілого житлового фонду.

Дивися повний текст Реконструкція старих будинків: які зміни чекають на українців.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 09:17

живете вы себе в хорошем районе и тут вдруг какому-то олигарху местному приглянулся ваш район и он давай строить над вами еще три этажа под готель хостел да какая разница под что ! 1) Жить под стройкой то еще удовольствие 2) не все дома рассичтаны и выдержат это , у некоторых слабый фундамент, плохой грунт под фундаментом и так далее но у нас же это все можно порешать за мзду ..верно ? офигенно не можем снести давай надстроим сверху ! гениально ! мало того что некоторые застрощик вообще обнаглели и застраивают внутренние дворы и междворовое пространство так теперь можно будет и вверх .... а инфраструктура ? лифт тоже будут достраивать ...
Таких Парцхаладзе надо менять - гнать ссаной метлой уся надежда на смену власти 31 на выборах ...
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 10:19

  yama написав:живете вы себе в хорошем районе и тут вдруг какому-то олигарху местному приглянулся ваш район и он давай строить над вами еще три этажа под готель хостел да какая разница под что ! 1) Жить под стройкой то еще удовольствие 2) не все дома рассичтаны и выдержат это , у некоторых слабый фундамент, плохой грунт под фундаментом и так далее но у нас же это все можно порешать за мзду ..верно ? офигенно не можем снести давай надстроим сверху ! гениально ! мало того что некоторые застрощик вообще обнаглели и застраивают внутренние дворы и междворовое пространство так теперь можно будет и вверх .... а инфраструктура ? лифт тоже будут достраивать ...
Таких Парцхаладзе надо менять - гнать ссаной метлой уся надежда на смену власти 31 на выборах ...

Парцхаладзе сам раньше владел фирмой-застройщиком XXI век и он очень хорошо знает, что ему мешало не учитывать мнение пересичного. Вот и убирает препятствия. Кстати, XXI век под его талантливым руководством обанкротился.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 14:00

yama именно так все сейчас и происходит. или выкупают несколько квартир в доме и заселяют бомжей.или просто выламывают окна и пробивают крышу и людям на голову начинает лить.негодяи.
LuckyG
 
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