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Голова Нацбанку заробив
за рік 17 млн грн

Голова Нацбанку заробив за рік 17 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 09:30

Голова Нацбанку заробив за рік 17 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Голова Національного банку Яків Смолій задекларував 17,3 млн грн доходів за 2018 рік.

Дивися повний текст Голова Нацбанку заробив за рік 17 млн грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 09:30

Дельта....? воставший из ада?
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 09:35

AlexMotel
в Дельта Банку – 5,97 млн грн,
Дельта-погорелец, не вывел, бедняжка...Как его кондратий не трахнул? :mrgreen:
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Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 10:05

Re: Голова Нацбанку заробив за рік 17 млн грн

Но ведь все равно Василич красавец.. 8) Он дельту давно отбил.
Тут пример хорошего портфеля :roll:
Patrick
 
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