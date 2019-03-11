Голова Національного банку Яків Смолій задекларував 17,3 млн грн доходів за 2018 рік.
Дивися повний текст Голова Нацбанку заробив за рік 17 млн грн.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 бер, 2019 09:30
Голова Нацбанку заробив за рік 17 млн грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова Нацбанку заробив за рік 17 млн грн.
Додано: П'ят 29 бер, 2019 09:35
AlexMotel
Дельта-погорелец, не вывел, бедняжка...Как его кондратий не трахнул?
промокод к бонусу+ 50 грн SO7EF39
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: П'ят 29 бер, 2019 10:05
Re: Голова Нацбанку заробив за рік 17 млн грн
Но ведь все равно Василич красавец.. Он дельту давно отбил.
Тут пример хорошего портфеля
|