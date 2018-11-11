RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Центренерго повторно виставлять
на продаж у квітні 2019...

Центренерго повторно виставлять на продаж у квітні 2019...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 09:45

Центренерго повторно виставлять на продаж у квітні 2019...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна України повторно виставить на продаж державне Центренерго у квітні 2019 року.

Дивися повний текст Центренерго повторно виставлять на продаж у квітні 2019 року — Фонд держмайна.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88252
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 09:45

Центрэнерго все выставляют и выставляют на продажу. А Одессаоблэнерго и Киевоблэнерго по-тихому Ринату продали и все.
nalim
 
Повідомлень: 6619
З нами з: 25.02.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2019 20:39

Не путайте приватизацию госимущества с частной сделкой - продажей россиянами ДТЕКу пакетов акций Киев- и Одессаоблэнерго.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/01/14/644261/
vladost_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 15.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 08:45

  vladost_ua написав:Не путайте приватизацию госимущества с частной сделкой - продажей россиянами ДТЕКу пакетов акций Киев- и Одессаоблэнерго.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/01/14/644261/

На такую сделку нужно получить много разрешений всяких госорганов, начиная с Антимонопольного комитета... Сделки такого уровня не проходят без участия высшего руководства страны. Раз она состоялась, значит Порох сотоварищи дал добро.
Или Вы хотите сказать, что этот пакет акций мог купить кто угодно?
nalim
 
Повідомлень: 6619
З нами з: 25.02.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За перші 3 місяці 2019 року в Україні збудували більше... 1, 2
R2 » П'ят 05 кві, 2019 06:47
12 610
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 кві, 2019 16:12
SMOKE
Як зміняться тарифи на електроенергію в 2019 році
R2 » Нед 11 лис, 2018 21:39
7 1517
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2019 21:36
Джон
Реальна зарплата в Україні в лютому 2019 року зросла на... 1, 2
R2 » П'ят 29 бер, 2019 10:09
11 574
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 кві, 2019 08:42
nalim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.