Фонд державного майна України повторно виставить на продаж державне Центренерго у квітні 2019 року.
Дивися повний текст Центренерго повторно виставлять на продаж у квітні 2019 року — Фонд держмайна.
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Додано: П'ят 29 бер, 2019 09:45
Центренерго повторно виставлять на продаж у квітні 2019...
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Дивися повний текст Центренерго повторно виставлять на продаж у квітні 2019 року — Фонд держмайна.
Додано: П'ят 29 бер, 2019 09:45
Центрэнерго все выставляют и выставляют на продажу. А Одессаоблэнерго и Киевоблэнерго по-тихому Ринату продали и все.
Додано: Суб 30 бер, 2019 20:39
Не путайте приватизацию госимущества с частной сделкой - продажей россиянами ДТЕКу пакетов акций Киев- и Одессаоблэнерго.
Додано: Пон 01 кві, 2019 08:45
На такую сделку нужно получить много разрешений всяких госорганов, начиная с Антимонопольного комитета... Сделки такого уровня не проходят без участия высшего руководства страны. Раз она состоялась, значит Порох сотоварищи дал добро.
Или Вы хотите сказать, что этот пакет акций мог купить кто угодно?
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