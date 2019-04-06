Середній показник заробітної плати в лютому склав 9429 грн, що в 2,3 раза більше мінімальної зарплати в 4173 грн.
Дивися повний текст Реальна зарплата в Україні в лютому 2019 року зросла на 10% - Держстат.
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Додано: П'ят 29 бер, 2019 10:09
Реальна зарплата в Україні в лютому 2019 року зросла на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Реальна зарплата в Україні в лютому 2019 року зросла на 10% - Держстат.
Додано: П'ят 29 бер, 2019 10:09
Интересно, где берет данные Госстат? Хотелось бы хоть одним глазом посмотреть на этот островок благополучия.
Додано: П'ят 29 бер, 2019 10:27
Середня ЗП згідно ПФ
Порядок її визначення
Додано: П'ят 29 бер, 2019 10:40
Re: Реальна зарплата в Україні в лютому 2019 року зросла на.
А в это время полно людей получающих по 4300.
Нет ничего удивительного, что в стране зазеркалья социальных выплат важны лишь надутые показатели, а не реальное благополучие.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 29 бер, 2019 11:16
Нет ничего удивительного, что кто-то получает меньше средней.
Такое на форуме любой страны можно прочитать. И всегда появляются люди, начинающие рассказывать про голубцы.
Додано: П'ят 29 бер, 2019 11:58
За последний месяц квартиранты двух знакомых съехали жить к родителями. Больше не тянут, а ДО " реального роста зарплат" могли себе позволить
Додано: П'ят 29 бер, 2019 14:24
Ну да, ПФ это же авторитет. Такой же, как и Госстат.
Додано: П'ят 29 бер, 2019 14:26
Да, в любой стране есть люди, получающие минимальную зарплату, но не в любой стране минимальной зарплаты не хватает даже на элементарное существование.
Додано: П'ят 29 бер, 2019 19:03
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