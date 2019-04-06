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Реальна зарплата в Україні в
лютому 2019 року зросла на...

Реальна зарплата в Україні в лютому 2019 року зросла на...
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  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 10:09

Реальна зарплата в Україні в лютому 2019 року зросла на...

Пропонуємо до обговорення:
Середній показник заробітної плати в лютому склав 9429 грн, що в 2,3 раза більше мінімальної зарплати в 4173 грн.

Дивися повний текст Реальна зарплата в Україні в лютому 2019 року зросла на 10% - Держстат.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 10:09

Интересно, где берет данные Госстат? Хотелось бы хоть одним глазом посмотреть на этот островок благополучия.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 10:27

  nalim написав:Интересно, где берет данные Госстат? Хотелось бы хоть одним глазом посмотреть на этот островок благополучия.


Середня ЗП згідно ПФ
https://www.pfu.gov.ua/category/poslugi ... noyi-plat/
Порядок її визначення
https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0146-08
ziks
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 10:40

Re: Реальна зарплата в Україні в лютому 2019 року зросла на.

А в это время полно людей получающих по 4300.
Нет ничего удивительного, что в стране зазеркалья социальных выплат важны лишь надутые показатели, а не реальное благополучие.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 11:16

  ruvex написав:А в это время полно людей получающих по 4300.
Нет ничего удивительного, что в стране зазеркалья социальных выплат важны лишь надутые показатели, а не реальное благополучие.

Нет ничего удивительного, что кто-то получает меньше средней.
Такое на форуме любой страны можно прочитать. И всегда появляются люди, начинающие рассказывать про голубцы.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 11:58

За последний месяц квартиранты двух знакомых съехали жить к родителями. Больше не тянут, а ДО " реального роста зарплат" могли себе позволить
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 14:24

  ziks написав:
  nalim написав:Интересно, где берет данные Госстат? Хотелось бы хоть одним глазом посмотреть на этот островок благополучия.


Середня ЗП згідно ПФ
https://www.pfu.gov.ua/category/poslugi ... noyi-plat/
Порядок її визначення
https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0146-08

Ну да, ПФ это же авторитет. Такой же, как и Госстат.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 14:26

  Gastarbaiter написав:
  ruvex написав:А в это время полно людей получающих по 4300.
Нет ничего удивительного, что в стране зазеркалья социальных выплат важны лишь надутые показатели, а не реальное благополучие.

Нет ничего удивительного, что кто-то получает меньше средней.
Такое на форуме любой страны можно прочитать. И всегда появляются люди, начинающие рассказывать про голубцы.

Да, в любой стране есть люди, получающие минимальную зарплату, но не в любой стране минимальной зарплаты не хватает даже на элементарное существование.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 19:03

  nalim написав:Интересно, где берет данные Госстат?


Кабмин: Какая средняя зарплата в Украине?
Госстат: А какая вам нужна?
PSL
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 22:42

что-то не заметно такого стремительного роста...
Тракторист
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