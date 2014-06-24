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Ищу практикующего инвестора в недвижимость
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: П'ят 29 бер, 2019 10:55
Ищу инвестора, который реально имеет опыт инвестиций в жилую недвижимость для взаимовыгодного партнерства.
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andreybuldyzhov
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