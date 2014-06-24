RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Залучення та
розміщення коштів
/
Залучення коштів
/
Ищу практикующего
инвестора в недвижимость

Ищу практикующего инвестора в недвижимость
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 10:55

Ищу практикующего инвестора в недвижимость

Ищу инвестора, который реально имеет опыт инвестиций в жилую недвижимость для взаимовыгодного партнерства.
andreybuldyzhov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19
З нами з: 19.03.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ищу инвестора для открытия медцентра по выдаче медсправок
tanyasirenko » Чет 04 кві, 2019 12:18
0 103
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 кві, 2019 12:18
tanyasirenko
Насколько надежно инвестировать в недвижимость?
Sbaroni » Вів 24 чер, 2014 10:50
2 3509
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лип, 2014 15:12
andre81

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (69889)
07.04.2019 09:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.