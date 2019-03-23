Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
Дивися повний текст Торговельний баланс України пішов у мінус на $1,3 мільярда.
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Додано: П'ят 29 бер, 2019 13:56
Торговельний баланс України пішов у мінус на $1,3 мільярда
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Торговельний баланс України пішов у мінус на $1,3 мільярда.
Додано: П'ят 29 бер, 2019 14:56
Очевидне негативне сальдо!імпортозаміщення? ні не чули, експортноорієнтованість політики - ні не ЧУЛИ, так і живемо! А заробітчани, не входять в категорію торгівельних відносин. Сюди входить КОНТРАБАНДА, яку декреміналізували, тепер багато чого в тіні знаходиться, не без участі Митників.
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