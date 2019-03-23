RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Торговельний баланс України
пішов у мінус на $1,3 мільярда

Торговельний баланс України пішов у мінус на $1,3 мільярда
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 13:56

Торговельний баланс України пішов у мінус на $1,3 мільярда

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Дивися повний текст Торговельний баланс України пішов у мінус на $1,3 мільярда.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88252
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 13:56

А надходження від заробітчан, інвестицій?
Scorpion1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 431
З нами з: 06.09.07
Подякував: 254 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 14:56

Очевидне негативне сальдо!імпортозаміщення? ні не чули, експортноорієнтованість політики - ні не ЧУЛИ, так і живемо! А заробітчани, не входять в категорію торгівельних відносин. Сюди входить КОНТРАБАНДА, яку декреміналізували, тепер багато чого в тіні знаходиться, не без участі Митників.
OLGA1987
 
Повідомлень: 16
З нами з: 26.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці у березні поклали в ПриватБанк більше мільярда
R2 » Суб 06 кві, 2019 23:07
3 112
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 кві, 2019 08:52
Вкладчик1234
Скільки кримчан оформили паспорти України за 4 роки
R2 » Суб 23 бер, 2019 20:18
2 194
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 бер, 2019 23:36
uaprofi
В агропромисловий комплекс України надійшло 90 мільярдів...
R2 » П'ят 22 бер, 2019 09:51
1 54
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 бер, 2019 09:51
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (69889)
07.04.2019 09:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.