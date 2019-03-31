Про це свідчать дані Держслужби статистики.
Дивися повний текст Держстат назвав кількість неформально зайнятих українців.
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Додано: П'ят 29 бер, 2019 14:25
Держстат назвав кількість неформально зайнятих українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держстат назвав кількість неформально зайнятих українців.
Додано: П'ят 29 бер, 2019 14:50
Так працівники, робітники хочуть бути оформленні, це роботодавці такі, але їх ніяк не прижмеш, тимбільше щас обов'язково треба платити ЭСВ більше 1к грн з однієї людини. Статистика буде погіршуватися.
Додано: П'ят 29 бер, 2019 15:28
Додано: П'ят 29 бер, 2019 16:40
Так в чем проблема ? Приходите к руководству и говорите - я хочу получать официальную зарплату, из суммы которую в вы на меня тратите заплатите налоги и остальное мне на карту. Только большинство расстроится, увидев сумму на карте
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