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Держстат назвав кількість
неформально зайнятих українців

Держстат назвав кількість неформально зайнятих українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 14:25

Держстат назвав кількість неформально зайнятих українців

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Держслужби статистики.

Дивися повний текст Держстат назвав кількість неформально зайнятих українців.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 14:25

Откуда ему знать.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 14:50

Так працівники, робітники хочуть бути оформленні, це роботодавці такі, але їх ніяк не прижмеш, тимбільше щас обов'язково треба платити ЭСВ більше 1к грн з однієї людини. Статистика буде погіршуватися.
OLGA1987
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 15:28

  OLGA1987 написав:Так працівники, робітники хочуть бути оформленні, це роботодавці такі, але їх ніяк не прижмеш, тимбільше щас обов'язково треба платити ЭСВ більше 1к грн з однієї людини. Статистика буде погіршуватися.

В сенсі ніяк не прижмеш? Ще й як прижмеш, штрафи чималі
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 16:40

  OLGA1987 написав:Так працівники, робітники хочуть бути оформленні, це роботодавці такі, але їх ніяк не прижмеш, тимбільше щас обов'язково треба платити ЭСВ більше 1к грн з однієї людини. Статистика буде погіршуватися.

Так в чем проблема ? Приходите к руководству и говорите - я хочу получать официальную зарплату, из суммы которую в вы на меня тратите заплатите налоги и остальное мне на карту. Только большинство расстроится, увидев сумму на карте :mrgreen:
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