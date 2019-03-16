Естонію назвали найкращою країною для бізнесу в сфері криптовалют і блокчейну.
Дивися повний текст Назвали найкращу країну для криптобізнесу.
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Додано: П'ят 29 бер, 2019 14:43
Назвали найкращу країну для криптобізнесу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Назвали найкращу країну для криптобізнесу.
Додано: П'ят 29 бер, 2019 14:43
Сначала подумала с названия статьи, что Гонконг, а нет, обычное европейское государство, Эстония.
Додано: П'ят 29 бер, 2019 19:03
Чушь, в Эстонии нужно нанимать местного директора, чтобы открыть счет. В то время как на той же Мальте можно обойтись без этого.
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