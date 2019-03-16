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Назвали найкращу країну
для криптобізнесу

Назвали найкращу країну для криптобізнесу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 14:43

Назвали найкращу країну для криптобізнесу

Пропонуємо до обговорення:
Естонію назвали найкращою країною для бізнесу в сфері криптовалют і блокчейну.

Дивися повний текст Назвали найкращу країну для криптобізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 14:43

Сначала подумала с названия статьи, что Гонконг, а нет, обычное европейское государство, Эстония.
OLGA1987
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 19:03

Чушь, в Эстонии нужно нанимать местного директора, чтобы открыть счет. В то время как на той же Мальте можно обойтись без этого.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2019 05:07

Окей гугл, список стран по ценам на электричество
satoshiaraki98
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