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Сервіс таксі Lyft вийшов на
біржу, компанію оцінили в...

Сервіс таксі Lyft вийшов на біржу, компанію оцінили в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 17:04

Сервіс таксі Lyft вийшов на біржу, компанію оцінили в...

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Lyft, основний конкурент Uber на ринку США, 28 березня провела первинне розміщення акцій (IPO) на фондовій біржі NASDAQ.

Дивися повний текст Сервіс таксі Lyft вийшов на біржу, компанію оцінили в $24,3 млрд.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 17:04

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vitali_kalinin
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