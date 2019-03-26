Американська компанія Lyft, основний конкурент Uber на ринку США, 28 березня провела первинне розміщення акцій (IPO) на фондовій біржі NASDAQ.
Дивися повний текст Сервіс таксі Lyft вийшов на біржу, компанію оцінили в $24,3 млрд.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 бер, 2019 17:04
Сервіс таксі Lyft вийшов на біржу, компанію оцінили в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сервіс таксі Lyft вийшов на біржу, компанію оцінили в $24,3 млрд.
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|