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НБУ назвав суму витрат українських туристів за кордоном
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 бер, 2019 18:58
Пропонуємо до обговорення:
Українці витратили на території Росії 670 млн доларів, що на 3% менше, ніж у 2017 році.
Дивися повний текст НБУ назвав суму витрат українських туристів за кордоном
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Додано: П'ят 29 бер, 2019 18:58
интересно как НБУ заробитчан отделил от туристов?...
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