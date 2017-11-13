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НБУ назвав суму витрат
українських туристів за кордоном

НБУ назвав суму витрат українських туристів за кордоном
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 18:58

НБУ назвав суму витрат українських туристів за кордоном

Пропонуємо до обговорення:
Українці витратили на території Росії 670 млн доларів, що на 3% менше, ніж у 2017 році.

Дивися повний текст НБУ назвав суму витрат українських туристів за кордоном.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 18:58

интересно как НБУ заробитчан отделил от туристов?...
Cler
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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