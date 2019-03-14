НКРЕКП оштрафувала ще 3 облгази за донарахування в платіжках
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Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), наклала штраф за невиконання рішення регулятора про заборону додаткових нарахувань у платіжках за газ на ПАТ "Запоріжгаз", ПАТ "Чернівцігаз" та ПАТ "Львівгаз" у розмірі 850 тис. грн.