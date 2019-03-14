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НКРЕКП оштрафувала ще 3 облгази
за донарахування в платіжках

НКРЕКП оштрафувала ще 3 облгази за донарахування в платіжках
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 20:49

НКРЕКП оштрафувала ще 3 облгази за донарахування в платіжках

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), наклала штраф за невиконання рішення регулятора про заборону додаткових нарахувань у платіжках за газ на ПАТ "Запоріжгаз", ПАТ "Чернівцігаз" та ПАТ "Львівгаз" у розмірі 850 тис. грн.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 20:49

Когда же они дойдут до киевоблгаза, наконец....
roman2019
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2019 13:14

  roman2019 написав:Когда же они дойдут до киевоблгаза, наконец....


Уже оштрафовали, 22 марта. Но облгазы не согласны, будут судиться до потери пульса.
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... -na-25-mln
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2019 15:02

Киевоблгаз нужно штрафовать на сумму как минимум в 2 раза большую...
Тракторист
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