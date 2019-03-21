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З 1 квітня роботодавців зобов'яжуть облаштовувати робочі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 бер, 2019 21:13
Пропонуємо до обговорення:
1 квітня набувають чинності нові державні будівельні норми щодо інклюзивності, якими, зокрема, передбачено обов'язок роботодавців облаштовувати інклюзивні робочі місця для людей з інвалідністю.
Дивися повний текст З 1 квітня роботодавців зобов'яжуть облаштовувати робочі місця для людей з інвалідністю
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R2
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Додано: П'ят 29 бер, 2019 21:13
Ещё один честный способ изьятия денег у бизнеса в пользу проверяющих.
Правда, строители подзаработать смогут тоже
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Очкарик
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Додано: Суб 30 бер, 2019 05:21
Да, возьми на работу инвалида, если у тебя от 8 человек работает( даже если работы для него нет) и ещё обеспечь специальное рабочее место??? И не важно есть у тебя офис или нет. Социальная защита инвалидов со стороны государства, как всегда на высшем уровне. Главное, настоящие инвалиды не в силах ходить на работу и выполнять её, только те кто купил себе инвалидность и работать не хочет. Числятся на работе и зарплату получают.
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mklnjk31
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Додано: Суб 30 бер, 2019 13:48
Ну сделают они здания, а дальше? Кто захочет брать инвалида если уже многие обожглись.
Наглые они очень. Мои друзья что брали на работу инвалидов раньше, сейчас категорически с ними не хотят иметь дело.
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Попаданец
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Додано: Суб 30 бер, 2019 13:50
Попаданец Почему инвалиды наглые?
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Juna
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Додано: Суб 30 бер, 2019 14:53
Попаданец и в чем эта наглость выражается?
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RomanTik
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Додано: Суб 30 бер, 2019 14:57
Очкарик, если благодаря этому закону улучшится инфраструктура для инвалидов, то закон годный. А описанная вами проблема касается не только этой отрасли - всегда найдутся те кто захочет "порешать" и те кто даст им эту возможность.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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RomanTik
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Додано: Суб 30 бер, 2019 17:26
Після переобрання наш Шановний Президент повністю подбає про людей з інвалідністю, влаштувавши їх на держслужбу і забезпечивши екслюзивними зарплатами. На підприємців і бізнесменів не варто розраховувати. Майже усі вони себе занадто нагло, нелюдяно і високомірно ведуть, і не зможуть облаштувати комфорт і інші відповідні умови праці для інвалідів. Впевнений, що наш Forever Президент влаштує людей з інвалідністю по нагляду за бізнесом.
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awant
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Додано: Суб 30 бер, 2019 17:30
awant написав:Після переобрання наш Шановний Президент повністю подбає про людей з інвалідністю, влаштувавши їх на держслужбу і забезпечивши екслюзивними зарплатами. На підприємців і бізнесменів не варто розраховувати. Майже усі вони себе занадто нагло, нелюдяно і високомірно ведуть, і не зможуть облаштувати комфорт і інші відповідні умови праці для інвалідів. Впевнений, що наш Forever Президент влаштує людей з інвалідністю по нагляду за бізнесом.
Та там і так три з чотирьох інваліди
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Faceless
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Додано: Суб 30 бер, 2019 22:18
Faceless написав:
awant написав:Після переобрання наш Шановний Президент повністю подбає про людей з інвалідністю, влаштувавши їх на держслужбу і забезпечивши екслюзивними зарплатами. На підприємців і бізнесменів не варто розраховувати. Майже усі вони себе занадто нагло, нелюдяно і високомірно ведуть, і не зможуть облаштувати комфорт і інші відповідні умови праці для інвалідів. Впевнений, що наш Forever Президент влаштує людей з інвалідністю по нагляду за бізнесом.
Та там і так три з чотирьох інваліди
Неожиданно от Фейслеса
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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