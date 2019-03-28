Згідно з чинною редакцією Податкового кодексу, платниками податку на нерухомість є фізичні тa юридичні особи.
Дивися повний текст Чи треба платити податок на нерухомість за недобудований будинок: пояснення юриста.
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Додано: Суб 30 бер, 2019 13:18
Чи треба платити податок на нерухомість за недобудований...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи треба платити податок на нерухомість за недобудований будинок: пояснення юриста.
Додано: Суб 30 бер, 2019 13:18
Можно слегка недостроить,но вполне себе жить и ничего не платить:))))
Додано: Нед 31 бер, 2019 09:13
1) частный дом "достроить" практически не реально, если на это нет желания самого владельца частного дома
2) можете спокойно построить то, что вам нужно, а вот спешить сдавать его в эксплуатацию не нужно - это реально ни на что не влияет. Ну да - Вас не пропишут "на стройке", пока дом не сдан в эксплуатацию. И что ? Кому это в чём-то помешает ?
Додано: Нед 31 бер, 2019 09:23
Так можно оформить кладовку, условно 2 квадратных метра, как достроенный дом и там всех прописать, а рядом "строить" дворец на 20 000 квадратов тысячелетиями
Додано: Нед 31 бер, 2019 09:30
Комиссия, которая будет принимать такое "жилище" его просто не примет. Хотя "за дополнительную плату" можно им втюхать гостевой домик как основной для проживания, а рядом "вечно" строить дворец на пару тыс.м2. Согласен, идея имеет место быть.
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