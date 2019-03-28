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Чи треба платити податок на
нерухомість за недобудований...

Чи треба платити податок на нерухомість за недобудований...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2019 13:18

Чи треба платити податок на нерухомість за недобудований...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з чинною редакцією Податкового кодексу, платниками податку на нерухомість є фізичні тa юридичні особи.

Дивися повний текст Чи треба платити податок на нерухомість за недобудований будинок: пояснення юриста.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2019 13:18

Можно слегка недостроить,но вполне себе жить и ничего не платить:))))
rytton
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2019 18:37

rytton
в греции так и делают или там на кипре)
uott
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 09:13

  rytton написав:Можно слегка недостроить,но вполне себе жить и ничего не платить:))))

1) частный дом "достроить" практически не реально, если на это нет желания самого владельца частного дома :)
2) можете спокойно построить то, что вам нужно, а вот спешить сдавать его в эксплуатацию не нужно - это реально ни на что не влияет. Ну да - Вас не пропишут "на стройке", пока дом не сдан в эксплуатацию. И что ? Кому это в чём-то помешает ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 09:23

  LutsMan написав:
  rytton написав:Можно слегка недостроить,но вполне себе жить и ничего не платить:))))

1) частный дом "достроить" практически не реально, если на это нет желания самого владельца частного дома :)
2) можете спокойно построить то, что вам нужно, а вот спешить сдавать его в эксплуатацию не нужно - это реально ни на что не влияет. Ну да - Вас не пропишут "на стройке", пока дом не сдан в эксплуатацию. И что ? Кому это в чём-то помешает ?

Так можно оформить кладовку, условно 2 квадратных метра, как достроенный дом и там всех прописать, а рядом "строить" дворец на 20 000 квадратов тысячелетиями
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 09:30

  safonovstanislav написав:оформить кладовку, условно 2 квадратных метра, как достроенный дом и там всех прописать, а рядом "строить" дворец на 20 000 квадратов тысячелетиями

Комиссия, которая будет принимать такое "жилище" его просто не примет. Хотя "за дополнительную плату" можно им втюхать гостевой домик как основной для проживания, а рядом "вечно" строить дворец на пару тыс.м2. Согласен, идея имеет место быть.
LutsMan
 
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