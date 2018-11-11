На 1 січня 2019 року на обліку в Пенсійному фонді перебувало 11 470,4 тис. пенсіонерів.
Дивися повний текст У ПФУ розповіли, кому підвищили пенсії у 2018 році.
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Додано: Суб 30 бер, 2019 14:23
У ПФУ розповіли, кому підвищили пенсії у 2018 році
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Дивися повний текст У ПФУ розповіли, кому підвищили пенсії у 2018 році.
Додано: Суб 30 бер, 2019 14:23
11,5 млн пенсіонерів, повисили військовим 0,5 млн, на 1500 грн, в середньому у всіх повисилася пенсія на 160 грн! НОРМ, що тут скажеш. Дякувати Богу, що є працюючі пенсіонери в розмірі 3 млн, що пожвавлюють економіку, а то був би кирдик взагалі.
Додано: Нед 31 бер, 2019 20:13
Всем военным пенсионерам выплачивают долги по пенсиям за 16-17 года,а преподносят как повышение. Хватит врать!!!
Додано: Пон 01 кві, 2019 07:50
Как вы за... Врать.. Инвалидам 3группы детства по зрению 1490 не подняли и на копейку. Что вы врете..
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