RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У ПФУ розповіли, кому
підвищили пенсії у 2018 році

У ПФУ розповіли, кому підвищили пенсії у 2018 році
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2019 14:23

У ПФУ розповіли, кому підвищили пенсії у 2018 році

Пропонуємо до обговорення:
На 1 січня 2019 року на обліку в Пенсійному фонді перебувало 11 470,4 тис. пенсіонерів.

Дивися повний текст У ПФУ розповіли, кому підвищили пенсії у 2018 році.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88252
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2019 14:23

11,5 млн пенсіонерів, повисили військовим 0,5 млн, на 1500 грн, в середньому у всіх повисилася пенсія на 160 грн! НОРМ, що тут скажеш. Дякувати Богу, що є працюючі пенсіонери в розмірі 3 млн, що пожвавлюють економіку, а то був би кирдик взагалі.
OLGA1987
 
Повідомлень: 16
З нами з: 26.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2019 15:27

Ниче в 18-м не повышали. Простым людям.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20385
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1212 раз.
Подякували: 2005 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 20:13

Всем военным пенсионерам выплачивают долги по пенсиям за 16-17 года,а преподносят как повышение. Хватит врать!!!
yuriadola1962
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 31.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 07:50

Как вы за... Врать.. Инвалидам 3группы детства по зрению 1490 не подняли и на копейку. Что вы врете..
alebik1980
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 14.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні підвищили заробітну платню патрульним поліцейським 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 02 кві, 2019 12:33
39 1782
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 кві, 2019 08:51
jeugen
У Мін'юсті розповіли, як стягнути аліменти з тих, хто...
R2 » Сер 03 кві, 2019 12:22
2 157
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 кві, 2019 15:19
EKO
Як зміняться тарифи на електроенергію в 2019 році
R2 » Нед 11 лис, 2018 21:39
7 1517
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2019 21:36
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (69889)
07.04.2019 09:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.