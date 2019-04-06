Минулого року пішоходів-порушників в Україні оштрафували...

Додано: Суб 30 бер, 2019 21:14

0mage0 написав: Та невже о_О

І скільки з них пішоходів, скільки велосипедистів, скільки осіб, які керують гужовим транспортом, і скільки погоничів тварин?



Цікаво скільки з накладених штрафів сплачено. Дійсно, що очікує на тих, хто не сплатив? Позбавлять посвідчення пішохода? Та невже о_ОІ скільки з них пішоходів, скільки велосипедистів, скільки осіб, які керують гужовим транспортом, і скільки погоничів тварин?Дійсно, що очікує на тих, хто не сплатив? Позбавлять посвідчення пішохода?

Передадут в исполнительную службу. А там уже, в зависимости от усердия сотрудника этой службы, или дело благополучно отправится в какой-нибудь архив и забудется, или этот сотрудник будет бегать за правонарушителем, чтоб взыскать с него в среднем (1,02 млн / 19 730 шт) = 51.7 грн, чуть меньше $2Причём, согласованности между полицией, исполнителями и судами нет вообще никакой. Один раз такой исполнитель припёр ко мне домой, взыскивать штраф, который за 2 года до этого был признан судом незаконным и отменён. Причём, в полиции тоже не знали, что просрали суд. Т.е., перед законом я чист, а действия полицая незаконны. А по факту, вместо того, чтоб полицаям ползать в коленях и умолять о прощении, в их базах я был всё ещё нарушитель, и хватило наглости полицаям, отправить в исполнительную службу на взыскание штраф, признанный судом незаконным.А вообще, вот лежат у вас в разных банках 100 000 000 грн. Исполнитель рассылает письма во все банки, об аресте счетов для взыскания штрафа, даже если он 50 грн. И будете бегать потом по бюрократическим инстанциям, чтоб разблокировать свои миллионы))