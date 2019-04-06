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Минулого року пішоходів-порушників в Україні оштрафували...
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Додано: Суб 30 бер, 2019 18:00
Пропонуємо до обговорення:
Протягом минулого року на пішоходів, велосипедистів і погоничів тварин в Україні за порушення правил дорожнього руху наклали майже 20 тисяч штрафів на загальну суму понад 1 млн грн.
Дивися повний текст Минулого року пішоходів-порушників в Україні оштрафували на понад 1 млн грн
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R2
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Додано: Суб 30 бер, 2019 18:00
Интересно сколько из наложенных штрафов оплачено.
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sena_2008atp
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Додано: Суб 30 бер, 2019 18:14
20 000 штрафов на пешеходов можно за 1 день в 1 не самом крупном городе навыписывать.
Возле рынков и вокзалов можно возле каждого по 10 штрафов в минуту выписывать. Уважения к полицаям ни у кого нет. Бабульки шлют полицаев в пешее эротическое, и ничего они им не сделают, управы никакой нет. Да и взятки пешеходы не дают. Полицаи сейчас активизировались, гребут взятки, как в последний раз, зная, что кто бы не победил на выборах, погонит этих бандитов-вымогателей куда подальше
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safonovstanislav
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Додано: Суб 30 бер, 2019 19:10
Та невже о_О
І скільки з них пішоходів, скільки велосипедистів, скільки осіб, які керують гужовим транспортом, і скільки погоничів тварин?
Цікаво скільки з накладених штрафів сплачено.
Дійсно, що очікує на тих, хто не сплатив? Позбавлять посвідчення пішохода? :)
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0mage0
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Додано: Суб 30 бер, 2019 21:06
0mage0 написав:
Дійсно, що очікує на тих, хто не сплатив? Позбавлять посвідчення пішохода?
Думаю тоже самое что и на тех кто не оплатил штраф за распитие спиртных напитков в общественном месте.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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RomanTik
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Додано: Суб 30 бер, 2019 21:14
0mage0 написав:
Та невже о_О
І скільки з них пішоходів, скільки велосипедистів, скільки осіб, які керують гужовим транспортом, і скільки погоничів тварин?
Цікаво скільки з накладених штрафів сплачено.
Дійсно, що очікує на тих, хто не сплатив? Позбавлять посвідчення пішохода?
Передадут в исполнительную службу. А там уже, в зависимости от усердия сотрудника этой службы, или дело благополучно отправится в какой-нибудь архив и забудется, или этот сотрудник будет бегать за правонарушителем, чтоб взыскать с него в среднем (1,02 млн / 19 730 шт) = 51.7 грн, чуть меньше $2
Причём, согласованности между полицией, исполнителями и судами нет вообще никакой. Один раз такой исполнитель припёр ко мне домой, взыскивать штраф, который за 2 года до этого был признан судом незаконным и отменён. Причём, в полиции тоже не знали, что просрали суд. Т.е., перед законом я чист, а действия полицая незаконны. А по факту, вместо того, чтоб полицаям ползать в коленях и умолять о прощении, в их базах я был всё ещё нарушитель, и хватило наглости полицаям, отправить в исполнительную службу на взыскание штраф, признанный судом незаконным.
А вообще, вот лежат у вас в разных банках 100 000 000 грн. Исполнитель рассылает письма во все банки, об аресте счетов для взыскания штрафа, даже если он 50 грн. И будете бегать потом по бюрократическим инстанциям, чтоб разблокировать свои миллионы))
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safonovstanislav
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Додано: Нед 31 бер, 2019 09:21
safonovstanislav написав:
чтоб взыскать с него в среднем (1,02 млн / 19 730 шт) = 51.7 грн, чуть меньше $2
Помните у классика - "За время пути собачка могла подрасти" ?
Т.е. не вовремя уплаченный штраф вырастает сначала в два раза, потом на него капает пеня, потом исполнительная передаёт дело в суд и добавится судебный сбор, потом исполнитель может "забыть" где Вы живёте и-или Вас "не найти по адресу проживания" и подать на розыск. А самый прикол, что они могут нанимать сторонние компании для розыска, а тарифы той компании потом Вам оплачивать. Короче говоря, как 52 грн превратить в, например, 52 000 грн их учить не надо - они учёные.
safonovstanislav написав:
... вот лежат у вас в разных банках 100 000 000 грн. Исполнитель рассылает письма во все банки, об аресте счетов для взыскания штрафа, даже если он 50 грн. И будете бегать потом по бюрократическим инстанциям, чтоб разблокировать свои миллионы))
Сумма (стоимость) арестованного не может быть выше стоимости Ваших обязательств.
Иначе, за штраф в 52 грн уже бы сразу арестовывали квартиры и машины. Тем более, что квартиры/машины/депозиты, это, как минимум, совместное имущество с семьёй.
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LutsMan
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