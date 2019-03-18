Британський онлайн-сервіс авіастатистики склав рейтинг найбільш завантажених і найпопулярніших авіамаршрутів 2019 року.
Дивися повний текст Визначено найпопулярніший авіамаршрут у світі.
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Додано: Суб 30 бер, 2019 18:52
Визначено найпопулярніший авіамаршрут у світі
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Дивися повний текст Визначено найпопулярніший авіамаршрут у світі.
Додано: Суб 30 бер, 2019 18:52
По поводу перелетов Куала-Лумпур <=> Сингапур - это правда. Утром через пролив половина Малайзии едет в Сингапур на работу, вечером обратно.
Додано: Нед 31 бер, 2019 14:55
350 км по отличному шоссе или на железке. Какая целесообразность перелёта с учётом траты времени на регистрацию и прочее в аэропорту?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Нед 31 бер, 2019 17:07
swan forever
Погран.переход между Джохор-Бару (Малайзия) и Сингапуром осуществляется только на автобусах/авто. Само прохождение границы максимально автоматизировано и для местных малайцев (граждане Малайзии имеют право посещать и работать в Сингапуре без виз) происходит а автоматическом режиме. Но все равно это еще тот геморрой.
См. Epic queues at Woodlands & Tuas checkpoints
Местные малайцы встают в 5 утра, чтобы в 6:30-7:00 быть на погран.переходе и в 9:00 в офисе в Сингапуре. Только после оплаты существенной платы можно на своем авто с малайской регистрацией въезжать в Сингапур.
Пэтому не удивительно, что многим и удобнее лететь самолетом. Согласно данных SkyScanner билет туда-обратно стоит каких-то US $60.00.
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