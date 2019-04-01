Монетизацію потрібно було починати з транспортних пільг. На них легше відпрацювати механізм, навантаження на державний бюджет.
Дивися повний текст Фінансист пояснив, чому треба скасувати пільги на проїзд.
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Додано: Суб 30 бер, 2019 19:14
Фінансист пояснив, чому треба скасувати пільги на проїзд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фінансист пояснив, чому треба скасувати пільги на проїзд.
Додано: Суб 30 бер, 2019 19:14
Підтримую. Пільги дуже важко адмініструвати. Маршрутники відмовляються брати пільговиків, починаються сварки, скарги, пояснення, приниження, навіщо це все? Видайте готівку на руки і нехай платять за проїзд, або куплять хліба, якщо треба.
Додано: Суб 30 бер, 2019 20:42
Но монетизация проезда будет на 20 поездок.
Этого явно мало, если вы ездите каждый день на работу.
А если с пересадками человек едет?
А так пока есть льготный проезд - он полностью бесплатно добирается.
Додано: Суб 30 бер, 2019 20:53
Кому - мало, кому - много. Если в среднем каждый льготник ездит 20 раз в месяц (кто-то 40, а кто-то ни разу), то надо компенсировать по 20, если 30, то по 30 и т.д. Кто за лимит вылезет - достанет из своего кармана, кто лимита не достигнет - положит остаток в свой карман. По-моему, все по-честному.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Суб 30 бер, 2019 21:06
Бросайте вы эту работу, если она даже проезд не обеспечивает. Два месяца в Польше на клубнике и остальные 10 месяцев можно лежать дома на диване.
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С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Нед 31 бер, 2019 08:54
Упустили момент. Надо было к пенсии, кроме субсидии на коммуналку, добавить и за транспорт. А так теперь голосов не хватит для "Думай". А если серьезно, то полностью поддерживаю отмену всех льгот на проезд. Только с одновременным повышением пенсий и зарплат. Компенсации и субсидии должны уйти в прошлое.
Додано: Нед 31 бер, 2019 09:56
AlifeSoft, предлагаете пенсионеру или инвалиду поехать на клубнику в польшу?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Нед 31 бер, 2019 13:39
В маршрутках контроля нет деньгам, ведь талонов или билетов нет, кто может контролировать? Да никто, водитель может отдать всю касу, а может и половину, ето не доказуемо. А кстати, в Европе при оплате за проезд дают билет. А в Украине начинают щимить льготников, а большей части, ето пенсионеры. На верху сидят совсем без грамотные люди, поетому и бред несут
Додано: Нед 31 бер, 2019 15:41
Додано: Нед 31 бер, 2019 15:43
Re: Фінансист пояснив, чому треба скасувати пільги на проїзд
Наблюдение в киевском общественном транспорте (троллейбусе) до подорожания:
80% льготники.
10% зайцы
10% платят.
Как видим, кто-то должен оплачивать этот пир.
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