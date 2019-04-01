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Фінансист пояснив, чому треба
скасувати пільги на проїзд

Фінансист пояснив, чому треба скасувати пільги на проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2019 19:14

Фінансист пояснив, чому треба скасувати пільги на проїзд

Пропонуємо до обговорення:
Монетизацію потрібно було починати з транспортних пільг. На них легше відпрацювати механізм, навантаження на державний бюджет.

Дивися повний текст Фінансист пояснив, чому треба скасувати пільги на проїзд.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2019 19:14

Підтримую. Пільги дуже важко адмініструвати. Маршрутники відмовляються брати пільговиків, починаються сварки, скарги, пояснення, приниження, навіщо це все? Видайте готівку на руки і нехай платять за проїзд, або куплять хліба, якщо треба.
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2019 20:42

Но монетизация проезда будет на 20 поездок.
Этого явно мало, если вы ездите каждый день на работу.
А если с пересадками человек едет?
А так пока есть льготный проезд - он полностью бесплатно добирается.
rw666
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2019 20:53

  rw666 написав:Этого явно мало


Кому - мало, кому - много. Если в среднем каждый льготник ездит 20 раз в месяц (кто-то 40, а кто-то ни разу), то надо компенсировать по 20, если 30, то по 30 и т.д. Кто за лимит вылезет - достанет из своего кармана, кто лимита не достигнет - положит остаток в свой карман. По-моему, все по-честному.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2019 21:06

  rw666 написав:Но монетизация проезда будет на 20 поездок.
Этого явно мало, если вы ездите каждый день на работу.
А если с пересадками человек едет?
А так пока есть льготный проезд - он полностью бесплатно добирается.


Бросайте вы эту работу, если она даже проезд не обеспечивает. Два месяца в Польше на клубнике и остальные 10 месяцев можно лежать дома на диване.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 08:54

Упустили момент. Надо было к пенсии, кроме субсидии на коммуналку, добавить и за транспорт. А так теперь голосов не хватит для "Думай". А если серьезно, то полностью поддерживаю отмену всех льгот на проезд. Только с одновременным повышением пенсий и зарплат. Компенсации и субсидии должны уйти в прошлое.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 09:56

AlifeSoft, предлагаете пенсионеру или инвалиду поехать на клубнику в польшу?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 13:39

В маршрутках контроля нет деньгам, ведь талонов или билетов нет, кто может контролировать? Да никто, водитель может отдать всю касу, а может и половину, ето не доказуемо. А кстати, в Европе при оплате за проезд дают билет. А в Украине начинают щимить льготников, а большей части, ето пенсионеры. На верху сидят совсем без грамотные люди, поетому и бред несут
wallkunytskyy
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 15:41

  rw666 написав:Но монетизация проезда будет на 20 поездок.
Этого явно мало, если вы ездите каждый день на работу.
А если с пересадками человек едет?
А так пока есть льготный проезд - он полностью бесплатно добирается.

Работающий человек просящий бесплатный проезд у госудаства? :shock:
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 15:43

Re: Фінансист пояснив, чому треба скасувати пільги на проїзд

Наблюдение в киевском общественном транспорте (троллейбусе) до подорожания:

80% льготники.
10% зайцы
10% платят.

Как видим, кто-то должен оплачивать этот пир.
BIGor
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