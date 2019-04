Фінансист пояснив, чому треба скасувати пільги на проїзд

Додано: Суб 30 бер, 2019 21:06

rw666 написав: Но монетизация проезда будет на 20 поездок.

Этого явно мало, если вы ездите каждый день на работу.

А если с пересадками человек едет?

Бросайте вы эту работу, если она даже проезд не обеспечивает. Два месяца в Польше на клубнике и остальные 10 месяцев можно лежать дома на диване. Бросайте вы эту работу, если она даже проезд не обеспечивает. Два месяца в Польше на клубнике и остальные 10 месяцев можно лежать дома на диване.

