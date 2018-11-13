Три чверті вугільних електростанцій США виробляють дорожчу електроенергію, ніж сонячні і вітрові станції.
Дивися повний текст Електроенергія, вироблена вугільними станціями США, дорожча за сонячну і вітрову.
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Додано: Нед 31 бер, 2019 06:32
Електроенергія, вироблена вугільними станціями США,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Електроенергія, вироблена вугільними станціями США, дорожча за сонячну і вітрову.
Додано: Нед 31 бер, 2019 06:32
Все упирается в это самое "могли бы"! Осталась мелочь: или заставить солнце светить круглосуточно, или ветру штили запретить...
Додано: Нед 31 бер, 2019 07:18
Radon
Это точно! Отдыхал я как-то на Тенерифе. Остров в океане недалеко от экватора. Т.е. и солнца и ветра хватает. ПРи желании можно построить поля ветрогенераторов и солнечных панелей выше облаков, на склонах вулкана: солнце 365 дней в году, ветер практически так же. Но почему-то основа энергетики на острове - дизельэлектростанция на привозном дизтопливе. Не все так хорошо с зеленой энергией, как рисуют многие оптимисты, а точнее сказочники
Додано: Нед 31 бер, 2019 08:56
Вітер дме і вночі, тим більше, що вночі менше споживання, парочка атомних електростанцій, мабуть, може залишитися, ну і акумуляційні станції теж ніхто не скасовував. Сподіваюся, скоро ми побачимо зниження цін на все викопне паливо. Тобто протягом років п'яти.
Додано: Нед 31 бер, 2019 10:04
Re: Електроенергія, вироблена вугільними станціями США,...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Нед 31 бер, 2019 10:30
Re: Електроенергія, вироблена вугільними станціями США,...
Тут статья однобокая... на солнечную энергетику в США есть свои льготы, например на федеральном уровне снижение налогового бремени на 30% например, есть и локальные программы поддержки в каждом штате свои. Желающие могут посмотреть какие вот тут ->
НО в США нет грабительского "Зеленого Тарифа" который в 4-5 раз выше средней цены и по которому энергию ОБЯЗАНЫ выкупать за наш счет. Вот в чем разница. Есть налоговые льготы, есть льготные кредиты есть много чего но нет как у нас - государственной обязаловки.
ТЭС на угле этого лишены потому и в пролете... при росте мировых цен на уголь они мало конкурентные.. но аффтары забыли в статье уточнить, что в США в отличие от Украины нет единого тарифа (все по 1,68 грн))). поэтому в северных и угледобывающих регионах страны угольные ТЭС вполне конкурентно способны.
А вот как обстоит у нас дело..
"Зеленый тариф" генерирует всего 1,9% а повышение общей стоимости от него 8,5% за зеленую энергию. .. то есть почти 10 коп с 1квт мы переплачиваем.
По данным НКРЭКУ, средний зеленый тариф за третий квартал 2017 года составил 5,92 грн за кВт*ч. Средний тариф для ТЭЦ, которые вырабатывают электроэнергию сжигая природный газ, составляет 2,19 грн за кВт*ч.
Электроэнергия ТЭЦ, работающих на газу, несмотря на дороговизну этого ресурса в Украине, обходится потребителям в 2,5 раза дешевле, чем зеленый тариф. Источник:
Востаннє редагувалось Джон в Нед 31 бер, 2019 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 31 бер, 2019 10:30
Хотел бы напомнить, что нефть, газ и уголь - это не только топливо для энергетики. Поэтому, боюсь, надежды на снижение цен - необоснованны. Старая и заезженная цитата, но до сих пор актуальная: "Сжигать нефть — всё равно, что топить печку ассигнациями".
Додано: Нед 31 бер, 2019 10:38
Re: Електроенергія, вироблена вугільними станціями США,...
Додано: Нед 31 бер, 2019 10:49
Приятного просмотра:
Додано: Нед 31 бер, 2019 10:59
Re: Електроенергія, вироблена вугільними станціями США,...
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