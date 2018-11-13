Електроенергія, вироблена вугільними станціями США,...

Додано: Нед 31 бер, 2019 10:30

Тут статья однобокая... на солнечную энергетику в США есть свои льготы, например на федеральном уровне снижение налогового бремени на 30% например, есть и локальные программы поддержки в каждом штате свои. Желающие могут посмотреть какие вот тут ->..НО в США нет грабительского "Зеленого Тарифа" который в 4-5 раз выше средней цены и по которому энергию ОБЯЗАНЫ выкупать за наш счет. Вот в чем разница. Есть налоговые льготы, есть льготные кредиты есть много чего но нет как у нас - государственной обязаловки.ТЭС на угле этого лишены потому и в пролете... при росте мировых цен на уголь они мало конкурентные.. но аффтары забыли в статье уточнить, что в США в отличие от Украины нет единого тарифа (все по 1,68 грн))). поэтому в северных и угледобывающих регионах страны угольные ТЭС вполне конкурентно способны.А вот как обстоит у нас дело.."Зеленый тариф" генерирует всего 1,9% а повышение общей стоимости от него 8,5% за зеленую энергию. .. то есть почти 10 коп с 1квт мы переплачиваем.По данным НКРЭКУ, средний зеленый тариф за третий квартал 2017 года составил 5,92 грн за кВт*ч. Средний тариф для ТЭЦ, которые вырабатывают электроэнергию сжигая природный газ, составляет 2,19 грн за кВт*ч.Электроэнергия ТЭЦ, работающих на газу, несмотря на дороговизну этого ресурса в Украине, обходится потребителям в 2,5 раза дешевле, чем зеленый тариф. Источник: