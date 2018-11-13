RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Електроенергія, вироблена
вугільними станціями США,...

Електроенергія, вироблена вугільними станціями США,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 06:32

Електроенергія, вироблена вугільними станціями США,...

Пропонуємо до обговорення:
Три чверті вугільних електростанцій США виробляють дорожчу електроенергію, ніж сонячні і вітрові станції.

Дивися повний текст Електроенергія, вироблена вугільними станціями США, дорожча за сонячну і вітрову.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88252
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 06:32

Все упирается в это самое "могли бы"! Осталась мелочь: или заставить солнце светить круглосуточно, или ветру штили запретить...
Radon
 
Повідомлень: 1048
З нами з: 30.07.11
Подякував: 20 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 07:18

Radon
Это точно! Отдыхал я как-то на Тенерифе. Остров в океане недалеко от экватора. Т.е. и солнца и ветра хватает. ПРи желании можно построить поля ветрогенераторов и солнечных панелей выше облаков, на склонах вулкана: солнце 365 дней в году, ветер практически так же. Но почему-то основа энергетики на острове - дизельэлектростанция на привозном дизтопливе. Не все так хорошо с зеленой энергией, как рисуют многие оптимисты, а точнее сказочники
o_boiko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 05.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 08:56

Вітер дме і вночі, тим більше, що вночі менше споживання, парочка атомних електростанцій, мабуть, може залишитися, ну і акумуляційні станції теж ніхто не скасовував. Сподіваюся, скоро ми побачимо зниження цін на все викопне паливо. Тобто протягом років п'яти.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1964
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 10:04

Re: Електроенергія, вироблена вугільними станціями США,...

  0mage0 написав:скоро ми побачимо зниження цін на все викопне паливо

и увеличение цен на литий. )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
Повідомлень: 2442
З нами з: 06.01.16
Подякував: 6512 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 10:30

Re: Електроенергія, вироблена вугільними станціями США,...

Тут статья однобокая... на солнечную энергетику в США есть свои льготы, например на федеральном уровне снижение налогового бремени на 30% например, есть и локальные программы поддержки в каждом штате свои. Желающие могут посмотреть какие вот тут ->http://www.dsireusa.org/..
НО в США нет грабительского "Зеленого Тарифа" который в 4-5 раз выше средней цены и по которому энергию ОБЯЗАНЫ выкупать за наш счет. Вот в чем разница. Есть налоговые льготы, есть льготные кредиты есть много чего но нет как у нас - государственной обязаловки.
ТЭС на угле этого лишены потому и в пролете... при росте мировых цен на уголь они мало конкурентные.. но аффтары забыли в статье уточнить, что в США в отличие от Украины нет единого тарифа (все по 1,68 грн))). поэтому в северных и угледобывающих регионах страны угольные ТЭС вполне конкурентно способны.
А вот как обстоит у нас дело..
Зображення
"Зеленый тариф" генерирует всего 1,9% а повышение общей стоимости от него 8,5% за зеленую энергию. .. то есть почти 10 коп с 1квт мы переплачиваем.
По данным НКРЭКУ, средний зеленый тариф за третий квартал 2017 года составил 5,92 грн за кВт*ч. Средний тариф для ТЭЦ, которые вырабатывают электроэнергию сжигая природный газ, составляет 2,19 грн за кВт*ч.

Электроэнергия ТЭЦ, работающих на газу, несмотря на дороговизну этого ресурса в Украине, обходится потребителям в 2,5 раза дешевле, чем зеленый тариф. Источник:
Востаннє редагувалось Джон в Нед 31 бер, 2019 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Джон
 
Повідомлень: 1073
З нами з: 16.03.17
Подякував: 41 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 10:30

Хотел бы напомнить, что нефть, газ и уголь - это не только топливо для энергетики. Поэтому, боюсь, надежды на снижение цен - необоснованны. Старая и заезженная цитата, но до сих пор актуальная: "Сжигать нефть — всё равно, что топить печку ассигнациями".
Radon
 
Повідомлень: 1048
З нами з: 30.07.11
Подякував: 20 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 10:38

Re: Електроенергія, вироблена вугільними станціями США,...

  Radon написав:Сжигать нефть — всё равно, что топить печку ассигнациями".
а что у нас есть ТЭС на нефти?
Джон
 
Повідомлень: 1073
З нами з: 16.03.17
Подякував: 41 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 10:49

  o_boiko написав:Radon
Это точно! Отдыхал я как-то на Тенерифе. Остров в океане недалеко от экватора. Т.е. и солнца и ветра хватает. ПРи желании можно построить поля ветрогенераторов и солнечных панелей выше облаков, на склонах вулкана: солнце 365 дней в году, ветер практически так же. Но почему-то основа энергетики на острове - дизельэлектростанция на привозном дизтопливе. Не все так хорошо с зеленой энергией, как рисуют многие оптимисты, а точнее сказочники

Приятного просмотра:
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2944
З нами з: 19.09.10
Подякував: 473 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 10:59

Re: Електроенергія, вироблена вугільними станціями США,...

  BIGor написав:Приятного просмотра:

Вот уж не думал, что тролям еще и за рекламу доплачивают.
Radon
 
Повідомлень: 1048
З нами з: 30.07.11
Подякував: 20 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
  #123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Електроенергія може подорожчати вже влітку через зелену... 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 14 бер, 2019 20:52
30 1805
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 бер, 2019 15:09
lapay
В Україні може подорожчати електроенергія 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Сер 07 лис, 2018 14:29
49 3727
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 19:33
yama
Електроенергія знову дорожчає: скільки доведеться платити ук
R2 » П'ят 24 бер, 2017 12:43
2 1095
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 бер, 2017 13:37
Alex_TT

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (69889)
07.04.2019 09:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.