Китай припиняє субсидування виробництва електромобілів

unmut12 написав: Ниссан Лиф первое поколение лгали о 350км без подзарядки,реально летом по трассе 115км при 60км/ч,в городе зимой максимум 40км.

В Китай в год уже продают 2 млн электромобилей только китайцам. Так что смысл в льготах отпал, так как к 2025 там будут продавать 20 млн электромобилей в год.



А реально в Китае электромобили с запасом хода в 320 км уже стоят в цену Таврии $8680

https://hevcars.com.ua/ora-r1-elektromo ... all-motor/



