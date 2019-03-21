Уряд КНР оголосив про істотне скорочення субсидій виробникам електромобілів (EV). Влада Китаю планує згорнути цю програму після 2020 р.
Дивися повний текст Китай припиняє субсидування виробництва електромобілів.
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Додано: Нед 31 бер, 2019 11:42
Китай припиняє субсидування виробництва електромобілів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китай припиняє субсидування виробництва електромобілів.
Додано: Нед 31 бер, 2019 11:42
Вот и конец "транспорта будущего". Построенное на лжи долго среди неславян существовать не может. Все данные о пробегах ложь. Нет в мире ни одного авто которое проехало бы в реалии 500км. Не по синтетическим тестам,а в руках реального,незамороченного водилы.
Ниссан Лиф первое поколение лгали о 350км без подзарядки,реально летом по трассе 115км при 60км/ч,в городе зимой максимум 40км.
Ниссан Лиф с бОльшей АКБ обещают 500км,реально 70км в городе и тд. И т.п. По-ходу одни тяжёлые норги остались упоротые,остальные прозревают.
Додано: Нед 31 бер, 2019 18:45
В Китай в год уже продают 2 млн электромобилей только китайцам. Так что смысл в льготах отпал, так как к 2025 там будут продавать 20 млн электромобилей в год.
А реально в Китае электромобили с запасом хода в 320 км уже стоят в цену Таврии $8680
К 2025-му электромобиль с запасом хода в 800 км можно будет купить за 5 тыс$ (если останется безналоговый режим ввоза), что почти сравнимо с евробляхами.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Нед 31 бер, 2019 19:13
Re: Китай припиняє субсидування виробництва електромобілів
500..800..кто больше? А ты бы вник серьёзно в тему насчёт РЕАЛЬНОГО ПРОБЕГА,а потом адвокатом бы китайским становился. Ещё раз.Нет в мире EV с пробегом город- трасса 400км,не говоря уже о 500.. Какие 800, До 250км в реалии дотянуть бы.
Додано: Пон 01 кві, 2019 10:37
@unmut12
"Вот и конец "транспорта будущего"..."
Немного цифр.
В Норвегии с населением в 5.5М в 2018г было куплено 86290 только (!) электрических авто. Тогда как в Украине с население 44.8M - всего 78387 (включая б*** и т.п.).
Конец, говорите?
Тут даже ещё и "пузырь" не начал расти )))
Додано: Пон 01 кві, 2019 10:48
за этот праздник жизни правительство Норвегии кашляет каждый год 1 ярд евро (поделите сами сумму на количество тачек), в виде субсидирования всего подряд, начиная от платных дорог, пониженных ставок по кредитам, бесплатных паромов, зарядок и т.д.
в странах, которые прикрывали халяву, наблюдался мгновенный обвал продаж электричек.
Ну и не забываем, что Норвегия - самая богатая страна Европы по соотношению активов на жителя
Додано: Пон 01 кві, 2019 10:56
sequence
Не вопрос, берём Германию, Францию, да любую страну берём )))
Чтобы завертеть колесо, использовали резанную бумагу, сейчас колесо само себя будет обеспечивать инерцией и реальным (несубсидированным) рынком ровно до того момента, когда произойдёт выравнивание цены нефть\киловатт.
До упомянутого "конца транспорта" - ещё очень далеко))) Ну а в целом, философски - всё когда-то заканчивается. Паровые машины вроде тоже относительно недавно "умерли" ))
Додано: Пон 01 кві, 2019 11:41
ну бог в помощь.
вечером приеду домой, психану, кину с 15го этажа трехфазный кабель 380 вольт и заряжу, наконец свой несчастный б/у лиф, чтобы добраться до Борисполя, там кинуть тачку и поехать в Днепр перекладными
Додано: Пон 01 кві, 2019 11:54
sequence
Удачи, я лично пока на дизельке покачу. 6л в городе мне ок )))
Додано: Пон 01 кві, 2019 12:22
Если бы автомобили можно было заправлять углем, то конечно электрички были бы не выгодны по цене, вот только стоимость пробега на электричке равна цене сожженного угля, а не газа или даже бензина.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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