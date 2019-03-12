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Названо розміри нових штрафів
для автомобілістів на...

Названо розміри нових штрафів для автомобілістів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 11:44

Названо розміри нових штрафів для автомобілістів на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це нагадує Державна фіскальна служба.

Дивися повний текст Названо розміри нових штрафів для автомобілістів на єврономерах.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 11:44

Если наказание и ответственность не начнут действовать, это будет самым эпическим кидаловом со стороны государства. До 2019 кинутыми себя считали те, кто купил легальные авто со всеми налогами, а теперь к ним присоединится та часть б***, которая успела растаможиться в январе-феврале.
Kart
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 12:12

Как можно штрафовать авто? Так кого штрафовать то будут? Владельца или того, кто его использует?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 18:59

кайф проходит, похмелье наступает!
mi_1956
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 21:05

  Kart написав:Если наказание и ответственность не начнут действовать, это будет самым эпическим кидаловом со стороны государства. До 2019 кинутыми себя считали те, кто купил легальные авто со всеми налогами, а теперь к ним присоединится та часть б***, которая успела растаможиться в январе-феврале.


Меня устраивает. Посмотрим, что скажут бывшие евробляхеры, уже оформившие ввоз авто легально, тем, кого не оштрафуют! Пусть встанут на наше место ;)
sensei
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 07:32

Штрафы поддерживают только рабы и д#раки. Никогда не имел и не имею евробляхи,если что.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 09:34

  LuckyG написав:Штрафы поддерживают только рабы и д#раки. Никогда не имел и не имею евробляхи,если что.

Какая глубокая мысль.
Штрафы за курение в общественных местах в эту мысль тоже входят?
Или штрафы за вандализм?
Или штрафы за нарушение ПДД?

Мне продолжать?

Или речь только об этих конкретных штрафах? Если да, то с чего вдруг такой индивидуальный подход к понятию "штраф"?
Imp
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 10:25

  LuckyG написав:Штрафы поддерживают только рабы и д#раки. Никогда не имел и не имею евробляхи,если что.


Поддерживаю. Вообще, акциз на авто новое или б/у -- это безобразие
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titanik
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 12:11

  titanik написав: Вообще, акциз на авто новое или б/у -- это безобразие


Да и вообще, платить за продукты в магазине - это безобразие!!!


Халявщики, успокойтесь. Нарушили - платите!!
deniszhushman
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 14:12

  sensei написав:
  Kart написав:Если наказание и ответственность не начнут действовать, это будет самым эпическим кидаловом со стороны государства. До 2019 кинутыми себя считали те, кто купил легальные авто со всеми налогами, а теперь к ним присоединится та часть б***, которая успела растаможиться в январе-феврале.


Меня устраивает. Посмотрим, что скажут бывшие евробляхеры, уже оформившие ввоз авто легально, тем, кого не оштрафуют! Пусть встанут на наше место ;)

Утибоземой, какие ж вы бедненькие и несчастненькие :D
Встанут на "ваше" место :mrgreen:

К бл*хам отношения не имею, но такие глупости писать (170 ооо штраф, вы меня извините :shock: )
Rainbow
 
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