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Названо розміри нових штрафів для автомобілістів на...
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Додано: Нед 31 бер, 2019 11:44
Пропонуємо до обговорення:
Про це нагадує Державна фіскальна служба.
Дивися повний текст Названо розміри нових штрафів для автомобілістів на єврономерах
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R2
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Додано: Нед 31 бер, 2019 11:44
Если наказание и ответственность не начнут действовать, это будет самым эпическим кидаловом со стороны государства. До 2019 кинутыми себя считали те, кто купил легальные авто со всеми налогами, а теперь к ним присоединится та часть б***, которая успела растаможиться в январе-феврале.
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Kart
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Додано: Нед 31 бер, 2019 12:12
Как можно штрафовать авто? Так кого штрафовать то будут? Владельца или того, кто его использует?
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safonovstanislav
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Додано: Нед 31 бер, 2019 18:59
кайф проходит, похмелье наступает!
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mi_1956
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Додано: Нед 31 бер, 2019 21:05
Kart написав:
Если наказание и ответственность не начнут действовать, это будет самым эпическим кидаловом со стороны государства. До 2019 кинутыми себя считали те, кто купил легальные авто со всеми налогами, а теперь к ним присоединится та часть б***, которая успела растаможиться в январе-феврале.
Меня устраивает. Посмотрим, что скажут бывшие евробляхеры, уже оформившие ввоз авто легально, тем, кого не оштрафуют! Пусть встанут на наше место
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sensei
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Додано: Пон 01 кві, 2019 07:32
Штрафы поддерживают только рабы и д#раки. Никогда не имел и не имею евробляхи,если что.
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LuckyG
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Додано: Пон 01 кві, 2019 09:34
LuckyG написав:
Штрафы поддерживают только рабы и д#раки. Никогда не имел и не имею евробляхи,если что.
Какая глубокая мысль.
Штрафы за курение в общественных местах в эту мысль тоже входят?
Или штрафы за вандализм?
Или штрафы за нарушение ПДД?
Мне продолжать?
Или речь только об этих конкретных штрафах? Если да, то с чего вдруг такой индивидуальный подход к понятию "штраф"?
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Imp
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Додано: Пон 01 кві, 2019 10:25
LuckyG написав:
Штрафы поддерживают только рабы и д#раки. Никогда не имел и не имею евробляхи,если что.
Поддерживаю. Вообще, акциз на авто новое или б/у -- это безобразие
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titanik
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Додано: Пон 01 кві, 2019 12:11
titanik написав:
Вообще, акциз на авто новое или б/у -- это безобразие
Да и вообще, платить за продукты в магазине - это безобразие!!!
Халявщики, успокойтесь. Нарушили - платите!!
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deniszhushman
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Додано: Пон 01 кві, 2019 14:12
sensei написав: Kart написав:
Если наказание и ответственность не начнут действовать, это будет самым эпическим кидаловом со стороны государства. До 2019 кинутыми себя считали те, кто купил легальные авто со всеми налогами, а теперь к ним присоединится та часть б***, которая успела растаможиться в январе-феврале.
Меня устраивает. Посмотрим, что скажут бывшие евробляхеры, уже оформившие ввоз авто легально, тем, кого не оштрафуют! Пусть встанут на наше место
Утибоземой, какие ж вы бедненькие и несчастненькие
Встанут на "ваше" место
К бл*хам отношения не имею, но такие глупости писать (170 ооо штраф, вы меня извините
)
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Rainbow
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