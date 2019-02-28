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Xiaomi показала технологію
швидкої зарядки смартфонів (

Xiaomi показала технологію швидкої зарядки смартфонів (
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 16:05

Xiaomi показала технологію швидкої зарядки смартфонів (

Пропонуємо до обговорення:
У гонитві за швидкістю зарядки своїх смартфонів вендори повсякчас нарощують потужність блоків живлення.

Дивися повний текст Xiaomi показала технологію швидкої зарядки смартфонів (.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 16:06

Как бы оттакого телефоне не горели
tobkik53
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 16:24

елементарна фізика чим швидше проходить заряд тим менше циклів відпрацює акумулятор. По всіх законах номінальним ( найкращим) зарядним током є 10% від ємкості
для 4 Ампер\годин ( 4000 міліАмпер) це буде 400 міліАмпер тобто 0,4 Ампера при 5,2 Вольта в нас вийде 2 Вт . І оптимальним часом заряду є відповідно 10 годин . Наведені цифр грубі для орієнтиру , тобто реально може бути наприклад 5,3 Вольта і 0,3 А і 11 годин :) . Збільшуємо зарядний струм в 20 разів зменшуємо у 20 разів ресурс ( кількість циклів і емкість з кожним циклом) акумулятора. Зовсім не даремно Епл дає зарядку 1 Ампер , не із жадібності . Так от найоптимальніше заряджати смарфон током 0,2-0,4 Ампера протягом 8-10-12 годин. А таку зарядку треба купити окремо :) о більшість смартфонів комплектуються 1-2 А зарядками і розраховані на те що ви їх викинете через рік два.
yama
 
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