Найдорожчі бутерброди в Луганській області – 77 грн.
Дивися повний текст Де бутерброд в Україні коштує найдешевше - експерт.
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Додано: Нед 31 бер, 2019 17:15
Де бутерброд в Україні коштує найдешевше - експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Де бутерброд в Україні коштує найдешевше - експерт.
Додано: Нед 31 бер, 2019 19:44
за такой бутер убивать надо - это ж смЭрть в чистом виде. ковбаса варена... хай эксперд сам её жрёт
Додано: Пон 01 кві, 2019 08:16
Re: Де бутерброд в Україні коштує найдешевше - експерт
Быстро тапки переобули.
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