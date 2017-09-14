Про це повідомила прес-служба Фонду на сторінці в Facebook.
Дивися повний текст У Пенсійному фонді повідомили, скільки грошей пішло на виплату пенсій в березні (інфографіка).
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Додано: Нед 31 бер, 2019 20:55
У Пенсійному фонді повідомили, скільки грошей пішло на...
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Дивися повний текст У Пенсійному фонді повідомили, скільки грошей пішло на виплату пенсій в березні (інфографіка).
Додано: Нед 31 бер, 2019 20:55
Почему не всем пенсионерам,у кого пенсии 1497гр ,выплатили единовременные доплаты?
Додано: Нед 31 бер, 2019 21:00
Щось не зрозуміло як наш ПФУ робив індексацію пенсій. Кожен 5 пенсіонер що має і стаж більше 35 років і пенсію менше 1669 гривень ніякоі доплати
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