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У Пенсійному фонді повідомили,
скільки грошей пішло на...

У Пенсійному фонді повідомили, скільки грошей пішло на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 20:55

У Пенсійному фонді повідомили, скільки грошей пішло на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба Фонду на сторінці в Facebook.

Дивися повний текст У Пенсійному фонді повідомили, скільки грошей пішло на виплату пенсій в березні (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 20:55

Почему не всем пенсионерам,у кого пенсии 1497гр ,выплатили единовременные доплаты?
toksenyuk56
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 21:00

Щось не зрозуміло як наш ПФУ робив індексацію пенсій. Кожен 5 пенсіонер що має і стаж більше 35 років і пенсію менше 1669 гривень ніякоі доплати
mariyatodorashko84
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