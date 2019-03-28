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Попит на робітничі професії зростає: українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 31 бер, 2019 21:02
Пропонуємо до обговорення:
В Україні зріс попит на робітничі професії.
Дивися повний текст Попит на робітничі професії зростає: українців перенавчають на слюсарів і швачок
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R2
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Додано: Нед 31 бер, 2019 21:02
Учите, учите - Европа спасибо скажет.
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sensei
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Додано: Пон 01 кві, 2019 05:28
sensei написав:
Учите, учите - Европа спасибо скажет.
Так они для этого и переучиваются. В Германии наши юристы даром не нужны, а вот сварщики везде в почёте. Отучаться, опыт получат и всё-равно уедут. Не будут они здесь работать.
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Попаданец
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Додано: Пон 01 кві, 2019 06:34
Престижно-не престижно. Лучше получать 30 000 в теплом офисе, чем 20 000 в холодном автосервисе. Вот и вся логика.
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 01 кві, 2019 07:39
Gastarbaiter написав:
Престижно-не престижно. Лучше получать 30 000 в теплом офисе, чем 20 000 в холодном автосервисе. Вот и вся логика.
Пока что я вижу выпускников на автосервисе, заправках, стройках, почтах и тд с зарплатой в несколько раз меньше чем 20000.
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Попаданец
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Додано: Пон 01 кві, 2019 10:19
Попаданец написав:
Пока что я вижу выпускников на автосервисе, заправках, стройках, почтах и тд с зарплатой в несколько раз меньше чем 20000.
хз что вы там видите, а мы продавана на 15к+бонус найти не можем.
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Pegasmaster
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Додано: Пон 01 кві, 2019 10:25
Pegasmaster написав: Попаданец написав:
Пока что я вижу выпускников на автосервисе, заправках, стройках, почтах и тд с зарплатой в несколько раз меньше чем 20000.
хз что вы там видите, а мы продавана на 15к+бонус найти не можем.
Потому что продаваны не хотят у вас работать. И возможно от зарплаты это не зависит.
Может у вас условия труда ужасные.
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p_a_l
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Додано: Пон 01 кві, 2019 10:41
Gastarbaiter написав:
Престижно-не престижно. Лучше получать 30 000 в теплом офисе, чем 20 000 в холодном автосервисе. Вот и вся логика.
Что кому лучше решает каждый сам. Кому-то комфортные хорошо делать свою работу и получать деньги, чем иметь постоянно вынос мозга и подставы в офисе.
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ssnet
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Додано: Пон 01 кві, 2019 12:14
китайцы и вьетнамцы с афганцами заполнят эти вакансии:))
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Додано: Пон 01 кві, 2019 12:32
p_a_l написав:
Потому что продаваны не хотят у вас работать. И возможно от зарплаты это не зависит. Может у вас условия труда ужасные.
к чему эти фантазии? нормальный офис, телефон, ноут. кухня, кофе. с 10 до 18.
просто некому работать. либо мало опыта, либо вообще нет.
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Pegasmaster
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