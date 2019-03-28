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Попит на робітничі професії
зростає: українців...

Попит на робітничі професії зростає: українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 21:02

Попит на робітничі професії зростає: українців...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні зріс попит на робітничі професії.

Дивися повний текст Попит на робітничі професії зростає: українців перенавчають на слюсарів і швачок.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 21:02

Учите, учите - Европа спасибо скажет.
sensei
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 05:28

  sensei написав:Учите, учите - Европа спасибо скажет.

Так они для этого и переучиваются. В Германии наши юристы даром не нужны, а вот сварщики везде в почёте. Отучаться, опыт получат и всё-равно уедут. Не будут они здесь работать.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 06:34

Престижно-не престижно. Лучше получать 30 000 в теплом офисе, чем 20 000 в холодном автосервисе. Вот и вся логика.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 07:39

  Gastarbaiter написав:Престижно-не престижно. Лучше получать 30 000 в теплом офисе, чем 20 000 в холодном автосервисе. Вот и вся логика.

Пока что я вижу выпускников на автосервисе, заправках, стройках, почтах и тд с зарплатой в несколько раз меньше чем 20000.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 10:19

  Попаданец написав:Пока что я вижу выпускников на автосервисе, заправках, стройках, почтах и тд с зарплатой в несколько раз меньше чем 20000.

хз что вы там видите, а мы продавана на 15к+бонус найти не можем.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 10:25

  Pegasmaster написав:
  Попаданец написав:Пока что я вижу выпускников на автосервисе, заправках, стройках, почтах и тд с зарплатой в несколько раз меньше чем 20000.

хз что вы там видите, а мы продавана на 15к+бонус найти не можем.

Потому что продаваны не хотят у вас работать. И возможно от зарплаты это не зависит.
Может у вас условия труда ужасные.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 10:41

  Gastarbaiter написав:Престижно-не престижно. Лучше получать 30 000 в теплом офисе, чем 20 000 в холодном автосервисе. Вот и вся логика.

Что кому лучше решает каждый сам. Кому-то комфортные хорошо делать свою работу и получать деньги, чем иметь постоянно вынос мозга и подставы в офисе.
ssnet
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китайцы и вьетнамцы с афганцами заполнят эти вакансии:))
noxfox70
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 12:32

  p_a_l написав:Потому что продаваны не хотят у вас работать. И возможно от зарплаты это не зависит. Может у вас условия труда ужасные.

к чему эти фантазии? нормальный офис, телефон, ноут. кухня, кофе. с 10 до 18.
просто некому работать. либо мало опыта, либо вообще нет.
Pegasmaster
 
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