Про це повідомляє Державна служба статистики України.
Дивися повний текст Не купують: скільки квартир у Києві простоюють без покупців.
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Додано: Нед 31 бер, 2019 21:38
Не купують: скільки квартир у Києві простоюють без покупців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Не купують: скільки квартир у Києві простоюють без покупців.
Додано: Нед 31 бер, 2019 21:52
Не купують коли ціна неадекватна. Хто хоче продати — ставить реальну ціну і продає.
Додано: Пон 01 кві, 2019 02:24
0mage0 Это даже ценами назвать нельзя- это заоблачные хотелки уровня кредитного безумия прошлых лет. После выборов посмотрим, если хоть один из кандидатов Бени в президенты пробьется. Он давно говорил, что дефолт надо было много лет назад объявлять. А там и доллар по 100500, и соответственно всё что зависит от курса (продукты, одежда, топливо и тд. и тп.) в момент станет по заоблачным ценам. Вот тогда и увидим почем реально их перекошенный бетон народ покупать сможет. И это разговор только о первичке, на вторичке уже ситуация, что продавать надо не за конкретную цену, а за то что дают. Ладно, скоро сами всё увидим, осталось лишь только несколько месяцев подождать...
Додано: Пон 01 кві, 2019 08:18
Re: Не купують: скільки квартир у Києві простоюють без покуп
Собираем валюту. Будем квартиры покупать по цене пирожков.
Додано: Пон 01 кві, 2019 09:37
Додано: Пон 01 кві, 2019 10:14
Додано: Пон 01 кві, 2019 10:23
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