Не купують: скільки квартир у Києві простоюють без покупців

Додано: Пон 01 кві, 2019 02:24

0mage0 Это даже ценами назвать нельзя- это заоблачные хотелки уровня кредитного безумия прошлых лет. После выборов посмотрим, если хоть один из кандидатов Бени в президенты пробьется. Он давно говорил, что дефолт надо было много лет назад объявлять. А там и доллар по 100500, и соответственно всё что зависит от курса (продукты, одежда, топливо и тд. и тп.) в момент станет по заоблачным ценам. Вот тогда и увидим почем реально их перекошенный бетон народ покупать сможет. И это разговор только о первичке, на вторичке уже ситуация, что продавать надо не за конкретную цену, а за то что дают. Ладно, скоро сами всё увидим, осталось лишь только несколько месяцев подождать...