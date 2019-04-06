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Не купують: скільки квартир у
Києві простоюють без покупців

Не купують: скільки квартир у Києві простоюють без покупців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #1234>
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 21:38

Не купують: скільки квартир у Києві простоюють без покупців

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Дивися повний текст Не купують: скільки квартир у Києві простоюють без покупців.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 21:38

Не покупают: уезжают на заработки
cisukr
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 21:52

Не купують коли ціна неадекватна. Хто хоче продати — ставить реальну ціну і продає.
0mage0
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 00:03

Что надо чтоб купить квартиру в Киеве да почьки свои продать.
fyrnityra081985
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 02:24

0mage0 Это даже ценами назвать нельзя- это заоблачные хотелки уровня кредитного безумия прошлых лет. После выборов посмотрим, если хоть один из кандидатов Бени в президенты пробьется. Он давно говорил, что дефолт надо было много лет назад объявлять. А там и доллар по 100500, и соответственно всё что зависит от курса (продукты, одежда, топливо и тд. и тп.) в момент станет по заоблачным ценам. Вот тогда и увидим почем реально их перекошенный бетон народ покупать сможет. И это разговор только о первичке, на вторичке уже ситуация, что продавать надо не за конкретную цену, а за то что дают. Ладно, скоро сами всё увидим, осталось лишь только несколько месяцев подождать...
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 08:18

Re: Не купують: скільки квартир у Києві простоюють без покуп

Собираем валюту. Будем квартиры покупать по цене пирожков.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 09:37

  p_a_l написав:Собираем валюту. Будем квартиры покупать по цене пирожков.

Так пирожки нынче тоже дорогие.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 09:59

А сколько по стране не проданных новостроев стоит. Вообще жуть.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 10:14

  Ratatui написав:А сколько по стране не проданных новостроев стоит. Вообще жуть.

сколько?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 10:23

  Pegasmaster написав:
  Ratatui написав:А сколько по стране не проданных новостроев стоит. Вообще жуть.

сколько?


Думаю если Киев умножить на 10 точно не ошибётесь.
Ratatui
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