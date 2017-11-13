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Wizz Air наростила пасажиропотік на українських...
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Додано: Нед 31 бер, 2019 22:52
Пропонуємо до обговорення:
За перші три місяці 2019 року Wizz Air перевезла на українських маршрутах близько 450 тис. пасажирів, що на понад 80% перевищує показник в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомили в авіакомпанії.
Дивися повний текст Wizz Air наростила пасажиропотік на українських маршрутах на 80% з початку року
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Додано: Нед 31 бер, 2019 22:52
Wizz Air далеко не лоукост, цены у него в большинстве случаев превышают Люфтганзу, МАУ и т.д.
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civ
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Додано: Нед 31 бер, 2019 22:57
civ написав:
Wizz Air далеко не лоукост, цены у него в большинстве случаев превышают Люфтганзу, МАУ и т.д.
Смотря когда покупать...
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