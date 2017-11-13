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Wizz Air наростила
пасажиропотік на українських...

Wizz Air наростила пасажиропотік на українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 22:52

Wizz Air наростила пасажиропотік на українських...

Пропонуємо до обговорення:
За перші три місяці 2019 року Wizz Air перевезла на українських маршрутах близько 450 тис. пасажирів, що на понад 80% перевищує показник в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомили в авіакомпанії.

Дивися повний текст Wizz Air наростила пасажиропотік на українських маршрутах на 80% з початку року.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 22:52

Wizz Air далеко не лоукост, цены у него в большинстве случаев превышают Люфтганзу, МАУ и т.д.
civ
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 22:57

  civ написав:Wizz Air далеко не лоукост, цены у него в большинстве случаев превышают Люфтганзу, МАУ и т.д.

Смотря когда покупать...
Vint
 
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