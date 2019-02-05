Китайська приватна авіакосмічна фірма OneSpace не змогла вивести на орбіту супутник і втратила свою твердопаливну ракету OS-M1 вчора, в середу 27 березня.
Дивися повний текст Запуск китайської приватної ракети завершився невдачею.
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Додано: Пон 01 кві, 2019 01:03
Запуск китайської приватної ракети завершився невдачею
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Дивися повний текст Запуск китайської приватної ракети завершився невдачею.
Додано: Пон 01 кві, 2019 01:03
Трагически закончилась попытка запуска космического корабля в Китае. Погибли один космонавт и 500 кочегаров.....
Додано: Пон 01 кві, 2019 13:00
..и это есть оч.позитивная новость для нашего ЮжМаша!!.. им бы попроворнее быть, подсуетиться и на возложении веночков по случаю траура по грохнувшейся китайской железяке тихонько так нашептать косорылым: мол, парни, хватит х..ней маяться - покупайте наши "сигары", а по цене - договоримся!...
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