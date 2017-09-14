Близько 20% авіапасажирів подорожували без багажу.
Дивися повний текст Скільки пасажирів літає без багажу - дослідження.
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Додано: Пон 01 кві, 2019 05:51
Скільки пасажирів літає без багажу - дослідження
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Дивися повний текст Скільки пасажирів літає без багажу - дослідження.
Додано: Пон 01 кві, 2019 05:51
У меня сын 14 апреля летит во Вроцлав за 8 евро с одной сумкой 40x25x20 на 5 дней. В неё оказывается не мало таки барахла влазит, с головой хватит на это время. Не увидели смысла доплачивать 10 евро за маленький чемодан.
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