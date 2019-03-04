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Прибуток H&M різко впав,
але перевершив прогнози

Прибуток H&M різко впав, але перевершив прогнози
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 05:56

Прибуток H&M різко впав, але перевершив прогнози

Пропонуємо до обговорення:
Шведська Hennes & Mauritz AB, власник другої за величиною в Європі мережі магазинів одягу, скоротила чистий прибуток в першому фінансовому кварталі на 41%, проте показник виявився кращим за прогнози ринку.

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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 05:56

Сколько раз не заходили с женой в этот магазин в разных странах, так ни разу глаз ни на что не положили. Я не понимаю, кто вообще там покупает, я ни разу не видел кого-то у кассы. Пустой магазин, пару человек прохаживается и всё. Зато в примарке кублятся толпы,
в торговом центре чуть ли не каждый третий с их пакетом, а многие с двумя.
Хотя даже в Польше есть пара огромных складов H&M, через инет покупают.
Попаданец
 
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