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Як змінилася вартість
алкоголю за 5 років

Як змінилася вартість алкоголю за 5 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 08:13

Як змінилася вартість алкоголю за 5 років

Пропонуємо до обговорення:
За 5 років алкоголь подорожчав у 2 рази. Безалкогольні напої зросли в ціні втричі.

Дивися повний текст Як змінилася вартість алкоголю за 5 років.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 08:13

Да Вы конкретно напишите, где сейчас купить спирта по 28,2 грн/литр?
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