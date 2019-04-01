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Як змінилася вартість алкоголю за 5 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 кві, 2019 08:13
Пропонуємо до обговорення:
За 5 років алкоголь подорожчав у 2 рази. Безалкогольні напої зросли в ціні втричі.
Дивися повний текст Як змінилася вартість алкоголю за 5 років
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Додано: Пон 01 кві, 2019 08:13
Да Вы конкретно напишите, где сейчас купить спирта по 28,2 грн/литр?
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