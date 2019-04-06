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Україна експортувала
рекордну кількість свинини

Україна експортувала рекордну кількість свинини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 08:20

Україна експортувала рекордну кількість свинини

Пропонуємо до обговорення:
У перші два місяці 2019 року Україна встановила новий рекорд за постачанням свинини на зовнішні ринки.

Дивися повний текст Україна експортувала рекордну кількість свинини.
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В Аравии и Иране свининy употребляют?
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