Фонд гарантування заробітних плат буде формуватися від надходжень роботодавців за застрахованих осіб.
Дивися повний текст Уряд хоче створити Фонд гарантування зарплат: міністр соцполітики пояснив суть нововведень.
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Додано: Пон 01 кві, 2019 08:51
Уряд хоче створити Фонд гарантування зарплат: міністр...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд хоче створити Фонд гарантування зарплат: міністр соцполітики пояснив суть нововведень.
Додано: Пон 01 кві, 2019 08:51
Опять пошёл популизм, сейчас чувствую перед вторым туром посыпиться щедрость :-)
Додано: Пон 01 кві, 2019 10:32
Порох выборы проиграл, отвалите с реформами... еще +1% - вот же скоты.
Додано: Пон 01 кві, 2019 10:59
Не проиграл, еще второй тур.
1% надо заплатить на год вперед
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Пон 01 кві, 2019 11:49
я, признаться, из скудной статейки не выловил механизм взыскания очередного налога, но следствия любого повышения однозначны: налог будет платиться с минималки, минималку будут тянуть вправо любой ценой, а людей переведут на 50-75% ставки
ибо низзя доходам расти быстрее производительности труда
Додано: Пон 01 кві, 2019 13:49
У нас 15 лет украли выплат с ЗП на ПФ!!! Помните 3,6% с ЗП с1998 года? Накопительная блин была!!! Спасибо Яцценбку ****** сложил с начислением и послал нас на *****!
Додано: Пон 01 кві, 2019 14:23
Re: Уряд хоче створити Фонд гарантування зарплат: міністр...
Не было никогда накопительной. Как вы вообще бухгалтером работаете, если такие глупости пишете
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