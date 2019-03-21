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Уряд хоче створити Фонд
гарантування зарплат: міністр...

Уряд хоче створити Фонд гарантування зарплат: міністр...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 08:51

Уряд хоче створити Фонд гарантування зарплат: міністр...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування заробітних плат буде формуватися від надходжень роботодавців за застрахованих осіб.

Дивися повний текст Уряд хоче створити Фонд гарантування зарплат: міністр соцполітики пояснив суть нововведень.
R2
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Опять пошёл популизм, сейчас чувствую перед вторым туром посыпиться щедрость :-)
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 10:08

Перед 2 туром обещания будут еще серьезнее.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 10:32

Порох выборы проиграл, отвалите с реформами... еще +1% - вот же скоты.
agcsc
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 10:59

  agcsc написав:Порох выборы проиграл, отвалите с реформами... еще +1% - вот же скоты.


Не проиграл, еще второй тур.
1% надо заплатить на год вперед
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 11:49

  titanik написав:
  agcsc написав:Порох выборы проиграл, отвалите с реформами... еще +1% - вот же скоты.


Не проиграл, еще второй тур.
1% надо заплатить на год вперед

я, признаться, из скудной статейки не выловил механизм взыскания очередного налога, но следствия любого повышения однозначны: налог будет платиться с минималки, минималку будут тянуть вправо любой ценой, а людей переведут на 50-75% ставки
ибо низзя доходам расти быстрее производительности труда
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 13:49

У нас 15 лет украли выплат с ЗП на ПФ!!! Помните 3,6% с ЗП с1998 года? Накопительная блин была!!! Спасибо Яцценбку ****** сложил с начислением и послал нас на *****!
сова
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 14:23

Re: Уряд хоче створити Фонд гарантування зарплат: міністр...

сова написав:У нас 15 лет украли выплат с ЗП на ПФ!!! Помните 3,6% с ЗП с1998 года? Накопительная блин была!!! Спасибо Яцценбку ****** сложил с начислением и послал нас на *****!
Не было никогда накопительной. Как вы вообще бухгалтером работаете, если такие глупости пишете
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 22:24

выплатить? не за мой счет.
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