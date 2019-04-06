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Kness планує збудувати в Україні 500 МВт потужностей СЕС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 кві, 2019 09:57
Пропонуємо до обговорення:
Kness Group, один із найбільших генпідрядників на українському ринку альтернативної енергетики, планує збудувати в 2019 році для різних інвесторів близько 500 МВт потужностей сонячних електростанцій.
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Додано: Пон 01 кві, 2019 09:57
Зеленую энергетику толкают нам в разы дороже обычной.
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