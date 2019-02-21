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Аваков задекларував мільйонні
доходи та кілька квартир

Аваков задекларував мільйонні доходи та кілька квартир
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 10:06

Аваков задекларував мільйонні доходи та кілька квартир

Пропонуємо до обговорення:
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков минулого року отримав понад 919,2 тис. грн заробітної плати за основним місцем роботи і ще 4,8 млн грн дивідендів, отримані від власної італійської фірми Avitalia.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 10:06

Ну да, он же бизнесом занимался.
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Цікаво яким? Звідки перші гроші? Був при Ющенку головою Харківської Адміністрації, після того начав багатіти в геометричній прогресії! Втік при Януковичу в Італію, виноградники вирощувати, за які ШИШИ? От так незаконне збагачення чиновника привело його міністреського портфелю!
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 14:08

Шоб все так жили ...
А супруга какая молодец! Не смотря на обеспеченнго мужа, депозит в банке - работает на нескольких работах, и все в дом, в семью....
metall_05
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 16:27

  metall_05 написав:Шоб все так жили ...
А супруга какая молодец! Не смотря на обеспеченнго мужа, депозит в банке - работает на нескольких работах, и все в дом, в семью....

Кто-то же должен и деньги в семье зарабатывать.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 10:44

Смотря, что происходит во круг ... хочется плакать! Что со страной сделали зарабатыватели ...
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