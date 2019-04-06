RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Трудова міграція сьогодні дає
Україні нові знання і 10%...

Трудова міграція сьогодні дає Україні нові знання і 10%...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 10:22

Трудова міграція сьогодні дає Україні нові знання і 10%...

Пропонуємо до обговорення:
Трудові мігранти відправили в Україну близько $ 11 млрд.

Дивися повний текст Трудова міграція сьогодні дає Україні нові знання і 10% ВВП - Томаш Фіала.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88252
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 10:23

Ну да, есть чем гордиться.
nalim
 
Повідомлень: 6619
З нами з: 25.02.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
UFEB: Україні мають збільшити "курячі" квоти до 150...
R2 » Суб 06 кві, 2019 06:38
3 166
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 кві, 2019 05:50
Попаданец
Світовий банк констатував зниження бідності в Україні
R2 » П'ят 05 кві, 2019 19:48
6 324
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 кві, 2019 16:56
fokus
За перші 3 місяці 2019 року в Україні збудували більше... 1, 2
R2 » П'ят 05 кві, 2019 06:47
12 610
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 кві, 2019 16:12
SMOKE

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.