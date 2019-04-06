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Українці стали більше їздити
залізницею до Європи, ніж...

Українці стали більше їздити залізницею до Європи, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 11:34

Українці стали більше їздити залізницею до Європи, ніж...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні кількість подорожуючих залізницею до європейських країн у минулому році перевищила кількість пасажирів, які їздили до Російської Федерації.

Дивися повний текст Українці стали більше їздити залізницею до Європи, ніж до РФ - Омелян.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 11:34

хмм.. молодцы
по ходу, они сделали стоимость билета из Киева до Москвы вдвое дороже Варшавы. Как следствие, зарабатывает Белавиа с ценой один в один или дешевле, короткой пересадкой в Минске и прилетом в самый дeбильный аэропорт в Подмосковье, с которого даже Аэроэкспрессы не ходят.
Под эти дела Белавиа вдвое увеличил парк самолетов, включая печальноизвестные 737 МАХ-8
Гиперлупу, надеюсь недолго врать осталось - сначало развлекало, потом надоело, теперь тупо бесит
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