В Україні кількість подорожуючих залізницею до європейських країн у минулому році перевищила кількість пасажирів, які їздили до Російської Федерації.
Дивися повний текст Українці стали більше їздити залізницею до Європи, ніж до РФ - Омелян.
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Додано: Пон 01 кві, 2019 11:34
Українці стали більше їздити залізницею до Європи, ніж...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці стали більше їздити залізницею до Європи, ніж до РФ - Омелян.
Додано: Пон 01 кві, 2019 11:34
хмм.. молодцы
по ходу, они сделали стоимость билета из Киева до Москвы вдвое дороже Варшавы. Как следствие, зарабатывает Белавиа с ценой один в один или дешевле, короткой пересадкой в Минске и прилетом в самый дeбильный аэропорт в Подмосковье, с которого даже Аэроэкспрессы не ходят.
Под эти дела Белавиа вдвое увеличил парк самолетов, включая печальноизвестные 737 МАХ-8
Гиперлупу, надеюсь недолго врать осталось - сначало развлекало, потом надоело, теперь тупо бесит
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