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В уряді пропонують надавати
пільги виробникам...

В уряді пропонують надавати пільги виробникам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 11:54

В уряді пропонують надавати пільги виробникам...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури зареєструвало у парламенті 2 законопроекти.

Дивися повний текст В уряді пропонують надавати пільги виробникам електромобілів в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 14:28

Очень важно дать им льготы, ага. Причем особые - для предприятий в КРЫМУ И севастополе
max_us_ua
 
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