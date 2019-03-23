Міністерство інфраструктури зареєструвало у парламенті 2 законопроекти.
Дивися повний текст В уряді пропонують надавати пільги виробникам електромобілів в Україні.
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Додано: Пон 01 кві, 2019 11:54
В уряді пропонують надавати пільги виробникам...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді пропонують надавати пільги виробникам електромобілів в Україні.
Додано: Пон 01 кві, 2019 14:28
Очень важно дать им льготы, ага. Причем особые - для предприятий в КРЫМУ И севастополе
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