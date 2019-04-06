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В Україні цьогоріч слід очікувати більш повільного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 кві, 2019 13:40
Пропонуємо до обговорення:
Це зумовлено послабленням зовнішнього попиту та необхідністю дотримуватися жорсткої монетарної і фіскальної політики, завдяки чому триватиме зниження інфляції.
Дивися повний текст В Україні цьогоріч слід очікувати більш повільного зростання економіки - експерти
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Додано: Пон 01 кві, 2019 13:40
0 текста про економіку, тайтл статті КЛІКБЕЙТ. Зовнішній борг та внутрішні борги перед великими банками не впливаються на експорт й приріст ВВП, лише на курс.
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