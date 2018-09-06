Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер упевнений, що будівництво газопроводу "Північний потік - 2" завершиться в 2019 році.
Дивися повний текст У \"Газпромі\" заявили про відсутність перешкод для будівництва \"Північного потоку-2\".
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Додано: Пон 01 кві, 2019 13:42
У "Газпромі" заявили про відсутність перешкод для...
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Дивися повний текст У \"Газпромі\" заявили про відсутність перешкод для будівництва \"Північного потоку-2\".
Додано: Пон 01 кві, 2019 13:42
Немає проблем, але він не зроблений й не скоро буде, хучать такими інфо- приводами покращити своє становище перед переулкаденням контракту з Україною на транзит
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