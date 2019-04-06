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За два місяці Київ заробив на
парковці близько 12 млн грн

За два місяці Київ заробив на парковці близько 12 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 13:45

За два місяці Київ заробив на парковці близько 12 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
За січень-лютий 2019 року Київ отримав прибуток від реалізації послуг паркування в розмірі близько 12 млн грн.

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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 13:45

Парковий абонимент, це смішно, до поки будуть паркуватися на тротуарах, пішоходних зонах, смугах для громадського транспорту- ніхто не купить абонимент
OLGA1987
 
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