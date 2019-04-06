За січень-лютий 2019 року Київ отримав прибуток від реалізації послуг паркування в розмірі близько 12 млн грн.
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Додано: Пон 01 кві, 2019 13:45
За два місяці Київ заробив на парковці близько 12 млн грн
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Дивися повний текст За два місяці Київ заробив на парковці близько 12 млн грн.
Додано: Пон 01 кві, 2019 13:45
Парковий абонимент, це смішно, до поки будуть паркуватися на тротуарах, пішоходних зонах, смугах для громадського транспорту- ніхто не купить абонимент
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