|
|
|
Гройсман торік отримав майже 10 млн грн доходу
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 кві, 2019 14:19
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить щорічна декларація Гройсмана.
Дивися повний текст Гройсман торік отримав майже 10 млн грн доходу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88252
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 01 кві, 2019 14:19
Казалося людина номер 1 у виконавчій владі й не державному банку зберігає понад 200 тисяч гривень, при банкрутсві йому більше не повернуть.
-
OLGA1987
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 26.03.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 кві, 2019 15:29
OLGA1987 , при банкротстве ему легче деньги оттуда забрать....
-
magneet
-
-
- Повідомлень: 188
- З нами з: 15.02.18
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 кві, 2019 15:32
OLGA1987 написав:
Казалося людина номер 1 у виконавчій владі й не державному банку зберігає понад 200 тисяч гривень, при банкрутсві йому більше не повернуть.
Це банк великої французької групи, скоріш в Україні дефолт буде ніж її банкрутство.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 24235
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1114 раз.
- Подякували: 5659 раз.
-
- Профіль
-
7
1
3
Додано: Пон 01 кві, 2019 15:39
Faceless написав: OLGA1987 написав:
Казалося людина номер 1 у виконавчій владі й не державному банку зберігає понад 200 тисяч гривень, при банкрутсві йому більше не повернуть.
Це банк великої французької групи, скоріш в Україні дефолт буде ніж її банкрутство.
О. Видите. Уже и вы про дефолт начали поговаривать.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1971
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 348 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 кві, 2019 15:43
p_a_l написав: Faceless написав: OLGA1987 написав:
Казалося людина номер 1 у виконавчій владі й не державному банку зберігає понад 200 тисяч гривень, при банкрутсві йому більше не повернуть.
Це банк великої французької групи, скоріш в Україні дефолт буде ніж її банкрутство.
О. Видите. Уже и вы про дефолт начали поговаривать.
Не передергивайте. Я лишь говорю, что надежность евродочек достаточно высока, чтобы не заморачиваться лимитами ФГВФЛ.
Хотя с такими результатами выборов могу действительно вскоре начать "поговаривать".
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 24235
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1114 раз.
- Подякували: 5659 раз.
-
- Профіль
-
7
1
3
Додано: Пон 01 кві, 2019 16:43
Он знает, что народу живётся туго - сам сказал в прошлый понедельник. Вот и старается с семьей - чтобы не попасть в ряды этого народа.
-
mindbenderua
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 31.03.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 кві, 2019 16:58
OLGA1987 написав:
Казалося людина номер 1 у виконавчій владі й не державному банку зберігає понад 200 тисяч гривень, при банкрутсві йому більше не повернуть.
Яркий пример сын Гонтаревой и Дельта, когда всем давали по штуке в день.
-
tigr-uu
-
-
- Повідомлень: 610
- З нами з: 05.02.11
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 кві, 2019 10:42
Жиреют, хорошо кормушка ...
-
сова
-
-
- Повідомлень: 637
- З нами з: 02.09.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 кві, 2019 10:52
Молодец ))
А ведь недавно на работу из Винницы на электричке добирался... Талант!
-
Подолянин
-
-
- Повідомлень: 514
- З нами з: 25.05.14
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|