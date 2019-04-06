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Гройсман торік отримав
майже 10 млн грн доходу

Гройсман торік отримав майже 10 млн грн доходу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 14:19

Гройсман торік отримав майже 10 млн грн доходу

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить щорічна декларація Гройсмана.

Дивися повний текст Гройсман торік отримав майже 10 млн грн доходу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 14:19

Казалося людина номер 1 у виконавчій владі й не державному банку зберігає понад 200 тисяч гривень, при банкрутсві йому більше не повернуть.
OLGA1987
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 15:29

OLGA1987 , при банкротстве ему легче деньги оттуда забрать....
magneet
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 15:32

  OLGA1987 написав:Казалося людина номер 1 у виконавчій владі й не державному банку зберігає понад 200 тисяч гривень, при банкрутсві йому більше не повернуть.

Це банк великої французької групи, скоріш в Україні дефолт буде ніж її банкрутство.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 15:39

  Faceless написав:
  OLGA1987 написав:Казалося людина номер 1 у виконавчій владі й не державному банку зберігає понад 200 тисяч гривень, при банкрутсві йому більше не повернуть.

Це банк великої французької групи, скоріш в Україні дефолт буде ніж її банкрутство.

О. Видите. Уже и вы про дефолт начали поговаривать.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 15:43

  p_a_l написав:
  Faceless написав:
  OLGA1987 написав:Казалося людина номер 1 у виконавчій владі й не державному банку зберігає понад 200 тисяч гривень, при банкрутсві йому більше не повернуть.

Це банк великої французької групи, скоріш в Україні дефолт буде ніж її банкрутство.

О. Видите. Уже и вы про дефолт начали поговаривать.

Не передергивайте. Я лишь говорю, что надежность евродочек достаточно высока, чтобы не заморачиваться лимитами ФГВФЛ.
Хотя с такими результатами выборов могу действительно вскоре начать "поговаривать".
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 16:43

Он знает, что народу живётся туго - сам сказал в прошлый понедельник. Вот и старается с семьей - чтобы не попасть в ряды этого народа.
mindbenderua
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 16:58

  OLGA1987 написав:Казалося людина номер 1 у виконавчій владі й не державному банку зберігає понад 200 тисяч гривень, при банкрутсві йому більше не повернуть.

Яркий пример сын Гонтаревой и Дельта, когда всем давали по штуке в день. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 10:42

Жиреют, хорошо кормушка ...
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 10:52

Молодец ))
А ведь недавно на работу из Винницы на электричке добирался... Талант!
Подолянин
 
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