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Новий бюджетний iPhone може
отримати ім'я iPhone mini

Новий бюджетний iPhone може отримати ім'я iPhone mini
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 14:45

Новий бюджетний iPhone може отримати ім'я iPhone mini

Пропонуємо до обговорення:
Чутки про те, що у «бюджетного» смартфона Apple iPhone SE з'явиться наступник, ходять вже досить давно.

Дивися повний текст Новий бюджетний iPhone може отримати ім'я iPhone mini.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 14:45

нет ничего более стыдного чем покупать эконом вариант айфона ....
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 14:56

850*27.3=23 205 + наши налохи, уж очень бюджетный
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 19:50

  Rainbow написав:850*27.3=23 205 + наши налохи, уж очень бюджетный

налохи платят лохи нормальные пацаны платят друзьям таможенникам или погранцам :) :D
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 14:15

  yama написав:нет ничего более стыдного чем покупать эконом вариант айфона ....

Да вроде это не эконом - чип 18го года, а iphone который можно носить в кармане :wink:
Rick
 
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