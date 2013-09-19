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Новий бюджетний iPhone може отримати ім'я iPhone mini
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 01 кві, 2019 14:45
Пропонуємо до обговорення:
Чутки про те, що у «бюджетного» смартфона Apple iPhone SE з'явиться наступник, ходять вже досить давно.
Дивися повний текст Новий бюджетний iPhone може отримати ім'я iPhone mini
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R2
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Додано: Пон 01 кві, 2019 14:45
нет ничего более стыдного чем покупать эконом вариант айфона ....
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yama
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Додано: Пон 01 кві, 2019 14:56
850*27.3=23 205 + наши налохи, уж очень бюджетный
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Rainbow
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Додано: Пон 01 кві, 2019 19:50
Rainbow написав:
850*27.3=23 205 + наши налохи, уж очень бюджетный
налохи платят лохи нормальные пацаны платят друзьям таможенникам или погранцам
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
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yama
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Додано: Вів 02 кві, 2019 14:15
yama написав:
нет ничего более стыдного чем покупать эконом вариант айфона ....
Да вроде это не эконом - чип 18го года, а iphone который можно носить в кармане
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Rick
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