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З 1 квітня дію Договору про дружбу з РФ припинено
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 кві, 2019 15:28
Пропонуємо до обговорення:
Відповідно до Закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, з 1 квітня 2019 року зазначений документ втрачає силу.
Дивися повний текст З 1 квітня дію Договору про дружбу з РФ припинено
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Додано: Пон 01 кві, 2019 15:28
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Додано: Вів 02 кві, 2019 12:40
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