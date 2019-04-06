Україна входить у квітень 2019 року з максимальними запасами природного газу у своїх підземних сховищах за останні п'ять років.
Дивися повний текст Україна входить у квітень з максимальними за 5 років запасами газу.
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Додано: Пон 01 кві, 2019 15:37
Україна входить у квітень з максимальними за 5 років...
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Дивися повний текст Україна входить у квітень з максимальними за 5 років запасами газу.
Додано: Пон 01 кві, 2019 15:37
Додано: Пон 01 кві, 2019 21:01
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