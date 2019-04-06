Виплата монетизованих субсидій розпочалася з 1 березня 2019 року.
Дивися повний текст Розенко розповів, чи буде монетизація субсидій продовжуватися в наступному опалювальному сезоні.
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Додано: Пон 01 кві, 2019 15:43
Розенко розповів, чи буде монетизація субсидій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розенко розповів, чи буде монетизація субсидій продовжуватися в наступному опалювальному сезоні.
Додано: Пон 01 кві, 2019 15:43
Если в следующем отопительном сезоне предусмотрены выборы то монетизация конечно будет. Там еще и премии дадут за лучшего потребителя года. Каждому)))
Додано: Пон 01 кві, 2019 20:35
Додано: Вів 02 кві, 2019 02:38
Re: Розенко розповів, чи буде монетизація субсидій...
"чтобы в новый отопительный сезон войти с полностью совершенным механизмом" – Павел Розенко
"Монетизирует" отопление и в следующем отопительном сезоне, где-то в тёплых странах, где оно не нужно, будет продолжать исправлять "проблемные моменты"
Додано: Вів 02 кві, 2019 23:50
Додано: Сер 03 кві, 2019 22:49
не правда в селе есть субсидии на сжиженный газ
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
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