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Розенко розповів, чи буде
монетизація субсидій...

Розенко розповів, чи буде монетизація субсидій...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 15:43

Розенко розповів, чи буде монетизація субсидій...

Пропонуємо до обговорення:
Виплата монетизованих субсидій розпочалася з 1 березня 2019 року.

Дивися повний текст Розенко розповів, чи буде монетизація субсидій продовжуватися в наступному опалювальному сезоні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 15:43

Если в следующем отопительном сезоне предусмотрены выборы то монетизация конечно будет. Там еще и премии дадут за лучшего потребителя года. Каждому)))
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 20:35

  p_a_l написав:Если в следующем отопительном сезоне предусмотрены выборы то монетизация конечно будет. Там еще и премии дадут за лучшего потребителя года. Каждому)))


К следующему отопительному сезону пан Розенко уже будет нежиться где-то в тёплых странах.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 02:38

Re: Розенко розповів, чи буде монетизація субсидій...

  Ratatui написав:К следующему отопительному сезону пан Розенко уже будет нежиться где-то в тёплых странах.


"чтобы в новый отопительный сезон войти с полностью совершенным механизмом" – Павел Розенко

"Монетизирует" отопление и в следующем отопительном сезоне, где-то в тёплых странах, где оно не нужно, будет продолжать исправлять "проблемные моменты" :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 10:47

Почему в городах есть субсидии а в селе нету.
topmen2019
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 23:50

  topmen2019 написав:Почему в городах есть субсидии а в селе нету.


Зачем на дрова субсидии?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 22:49

  Ratatui написав:
  topmen2019 написав:Почему в городах есть субсидии а в селе нету.


Зачем на дрова субсидии?
не правда в селе есть субсидии на сжиженный газ
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
yama
 
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