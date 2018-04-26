Условия: удаленная работа. Достойная оплата. Желательно с опытом продаж.
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Додано: Пон 01 кві, 2019 15:52
Ищем менеджера по продажам строительных материалов.
Добрый день. Наша организация ищет менеджера по продажам стройматериалов.
Условия: удаленная работа. Достойная оплата. Желательно с опытом продаж.
Наш сайт:
Ответим на все вопросы по телефону.
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