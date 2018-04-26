RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Вакансії
/
Ищем менеджера по продажам
строительных материалов.

Ищем менеджера по продажам строительных материалов.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 15:52

Ищем менеджера по продажам строительных материалов.

Добрый день. Наша организация ищет менеджера по продажам стройматериалов.
Условия: удаленная работа. Достойная оплата. Желательно с опытом продаж.
Наш сайт: Бетон Одесса
Ответим на все вопросы по телефону.
Igoryan
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Менеджер по продажам (консультация по финансовым услугам)
Format A Plus » Сер 27 лют, 2019 12:24
0 1512
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лют, 2019 12:24
Format A Plus
Ищем бизнес партнера для разработки и запуска маркетплейса с
Agent Biz » Вів 07 сер, 2018 14:46
0 655
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 сер, 2018 14:46
Agent Biz
Ищу менеджера по продажам в аутсорсинговый контакт-центр
AlinaHR » Чет 26 кві, 2018 10:00
0 1497
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 кві, 2018 10:00
AlinaHR

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (69889)
07.04.2019 09:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.