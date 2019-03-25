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Укрзалізниця у суді вимагає у банку Ахметова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 кві, 2019 16:24
Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця подала до господарського суду Києва позов проти банку «ПУМБ», що належить українському олігарху Рінату Ахметову, з вимогою відшкодувати 1,05 мільярда гривень «безпідставно набутих грошових активів».
Дивися повний текст Укрзалізниця у суді вимагає у банку Ахметова відшкодувати понад 1 млрд грн
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Додано: Пон 01 кві, 2019 16:24
Ага, щас. Не для этого Ринат с Порохом снюхался.
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